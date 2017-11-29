Kılıçdaroğlu'nun belgelere nasıl ulaştığı belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "yurt dışına milyonlarca lira kaçırdığını" iddia ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakınları tarafından Man Adası'nda bulunan bir off - shore şirkete on milyonlarca dolar aktarıldığını belgeleyen dekontlara nasıl ulaştığı ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Elimde göstermiş olduğum internet sitesi Man adasının resmi internet sitesidir. Man Adası devletinin resmi internet sitesine giren herkes o ülkede kimin kimlerin kimlerle ticaret yaptığını öğrenebilir" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Gayet şeffaf bir şekilde bu siteye girip öğrenebilirsiniz. bakın burada ne yazıyor? Hemen göstereyim burada adı geçen firmaların yaptığı ticari işlemler var. Bu belgelerin arkasında komplo aramak bu belgeleri bir yerlere bağlamak meselenin özünü kaçırmaya yöneliktir. Sen yurt dışında imtiyazla vergi ödemeden para transferi yaptın mı? Yapmadın mı? Sana yurt dışından para geldi mi gelmedi mi? Sen yurt dışına para gönderdin mi göndermedin mi?

"Ayrıca bu paraların kaynağı nedir? Bunları konuşsun yandaş medya. AKP Genel başkan yardımcıları ne diyeceklerini şaşırmış haldeler. Birisi bunlar resmi belgedir diyor, diğeri ne var bunda ticaret yaptık diyor, Tayyip Erdoğan'ın avukatı bunların hepsi sahte diyor. Önce kendi aralarında karar versinler ne diyeceklerini... Yurt dışında eğer böyle bir para gelmişse o da ayrı bir tartışma konusudur. Onu da vergi uzmanları ve maliyeciler mutlaka masaya yatırmalıdır. Çünkü yurt dışından hiçbir ticari işlem yapmadan bir paranın gelmesi de kara para aklamanın mevzuatının ilgi alanına girer." ifadelerini kullandı."