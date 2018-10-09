Kılıçdaroğlu'nun Başbuğ'un tanık olarak dinlenmesi yönündeki talebi reddedildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Man Adası belgeleri, kozmik odaya ilişkin olarak yaptığı açıklamalar nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasına devam edildi.

Kılıçdaroğlu\'nun Avukatı Celal Çelik, Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ\'un kozmik odaya girişe izin vermediğini, davacı Erdoğan ile görüştükten sonra kozmik odaya girildiğini belirterek, bu hususta İlker Başbuğ\'un da aralarında bulunduğu bazı tanıkların

dinlenmesini istedi. Mahkeme, eski genelkurmay başkanları İlker Başbuğ ve Işık Koşaner ile CHP Milletvekili Abdüllatif Şener\'in de aralarında bulunduğu tanıkların dinlenmesi yönündeki talebin reddine karar verdi.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Avukatı Muhammed Celil İmamoğulları ile Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Avukatı Celal Çelik katıldı.

Davalı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Avukatı Celal Çelik, müvekkilinin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşması nedeni ile bu davanın açıldığını, davaya konu grup toplantısında müvekkilinin IŞID, Süleyman Şah türbesinin taşınması, FETÖ\'nün yargıdaki ve askeriyedeki yapılanması ve Man Adası belgelerine ilişkin açıklamalar yaptığını hatırlattı.

İLKER BAŞBUĞ\'UN KOZMİK ODA KONUSUNDA TANIK OLARAK DİNLENMESİNİ İSTEDİ

Avukat Çelik, kozmik odanın aranmasına ilişkin bilgisi nedeni ile dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Orgeneral Işık Koşaner\'in dinlenmesini istedi. İlker Başbuğ\'un FETÖ\'cü hakimlerin kozmik odaya girişine izin vermediğini savunan Avukat Çelik, Başbuğ\'un davacı Erdoğan ile görüştükten sonra kozmik odaya girildiğini iddia etti. Avukat Çelik, \"İlker Başbuğ ve Işık Koşaner\'in kozmik odaya girilmesi konusunda dirençleri vardı. Her ne kadar yargı kararı olsa da bu kararı veren FETÖ\'cülerin kararının uygulanmaması için nizamiyeye talimat vermeleri söz konusu idi. Uzun bir süre arama yapmaya gelen kişiler içeriye alınmadılar. Ancak davacı ile yapılan görüşme sonrası FETÖ\'cü hakim müsveddeleri tarafından kozmik odada arama yapıldı. Genel Başkanımızın konuşmasındaki dayanağı bu kişiler dinlendikten sonra anlaşılacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda bu tanıklar FETÖ, silahlı kuvvetler ile davacı destek ve bağlantıları konusunda bilgi sahibidirler\" dedi.

ABDÜLLATİF ŞENER\'İN DE DİNLENMESİNİ İSTEDİ

Abdüllatif Şener\'in Ak Parti\'de Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptığını söyleyen Avukat Çelik, \"FETÖ ile ilgili değerlendirmelerini orada yapmış ve uyarılarda bulunmuştur. Davacı ile bu özelde yaptığı görüşmeler mevcut olup dinlenildiğinde genel başkanımızın eleştirilerinin doğruluğu açığa çıkacaktır\" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenilmesini istediği Kadir Özbey ve Ali Suat Ertosun\'un FETÖ\'nün HSYK\'daki yapılanması, İlhan Cihaner\'in FETÖ\'ye ilişkin yürüttüğü soruşturma sırasında dinlemelere takılan bakanların FETÖ ile ilişkisi nedeniyle dinlenmesini isteyen Avukat Celal Çelik, Ergenekon ve Balyoz davalarına giren Avukat Celal Ülgen ile Ergenekon davasında bir süre cezaevinde yatan eski CHP milletvekili Dursun Çiçek\'in de tanık olarak dinlenmesini istedi. Bu kişilerin davacı ve Ak Parti ile FETÖ arasındaki ilişki nedeni ile dinlenmesini isteyen Avukat Celal Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu\'nun da Man Adası belgelerine ilişkin bilgisi nedeniyle tanık olarak dinlenmesini talep etti. Avukat Celal Çelik, bu kişilerin dinlenilmesi ile davaya konu konuşmadaki eleştirilerin haklılığını ortaya çıkaracağını savundu. Davacı Erdoğan\'ın vekili Avukat Muhammed Celil İmamoğulları davalının tanık dinlenilmesi yönündeki talebinin reddine karar verilmesini istedi.

TANIK DİNLEME TALEBİ REDDEDİLDİ

Davanın özünün davalının yaptığı konuşmadan ibaret olduğunu gerekçe gösteren mahkeme, Kılıçdaroğlu\'nun Avukatı Celal Çelik\'in tanık dinlenmesi yönündeki talebini reddederek duruşmayı erteledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVAYI AÇTI

Avukatı Ahmet Özel aracılığı ile İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne başvuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Şubat Mart 2018 tarihinde partisinin gurup toplantısında yaptığı konuşmada kendisine hakaret ettiğini belirtti. Dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu\'nun kendisine iftira yoluyla hakaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin TL manevi tazminatın faizi ile kendisine ödenmesini talep etti.

ÜÇ DAVA KARARA ÇIKMIŞ KILIÇDAROĞLU TOPLAM 698 BİN TL TAZMİNATA MAHKUM EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları, Kılıçdaroğlu\'nun Mann Adası belgelerine ilişkin çeşitli tarihlerde çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalarda kendilerine iftira yoluyla hakaret edildiğini öne sürerek manevi tazminat talepli davalar açtılar.

Bu davalardan 3\'ü geçtiğimiz aylarda karara bağlandı. Kılıçdaroğlu, bu davalarda Erdoğan ve yakınlarına toplam 698 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.