Kılıçdaroğlu'nun avukatına '314/ 2'den üç ay önce soruşturma başlatılmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun “silahlı örgüt” suçunu düzenleyen 314/ 2 maddesinden üç ay önce soruşturma açıldığı belirtildi. Dosyada kısıtlılık olduğuna dikkat çekildi.

Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da gözaltına alınan avukatı Celal Çelik, akşam saatlerinde İstanbul’a getirildi. Çelik’in durumunu öğrenmek için İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ile Ankara Milletvekili Nihat Yeşil İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldi. Milletvekillerine avukat Turan Aydoğan ile Süleyman Bülbül de eşlik etti. Bu arada Çelik’in ailesi de İstanbul Emniyete geldi.

Soruşturma 314/2’den

Ceza kanunun ‘silahlı örgüt’ suçunu düzenleyen maddesi şöyle:

Madde 314- (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. CHP’de Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan Çelik, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevini de yürütmüştü. Çelik, 2010 referandumu sonrası Gülen Cemaati'nin yargıda geldiği durumu eleştirerek emekli olmadan önce istifa etmişti. Çelik, YARSAV’da düzenlediği basın toplantısında, 12 yıldır yargıçlık yaptığını, Türk yargısının "hukukun üstünlüğü ve halka adalet dağıtmak ülküsünden giderek uzaklaştığını" belirterek istifasını açıklamıştı.