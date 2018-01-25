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KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI HAKKINDAKİ YURTDIŞI YASAĞI KALKTI

  Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra hakkında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

25 Ocak 2018 16:23

 

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra hakkında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun avukatı Celal Çelik\'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Eylül 2017\'de Ankara\'da gözaltına alınan Çelik, 28 Eylül 2017\'de savcılığa sevk edilmiş, savcılıkta adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etmişti. Sulh ceza hakimliği de Celal Çelik hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı vererek serbest bırakmıştı. 
Savcılık, Celal Çelik hakkında \"terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında verilen adli kontrol kararının \'nedeninin ortadan kalkması\' nedeniyle adli kontrol kararının re\'sen kaldırılmasına karar verdi. 
 

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