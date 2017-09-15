Kılıçdaroğlu'nun avukatı gözaltında

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun avukatı Celal Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara\'da gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Kılıçdaroğlu\'nun avukatı Celal Çelik hakkında gözaltı kararı verildi. Avukat Çelik, Ankara\'da gözaltına alındı. Çelik\'in Samanyolu TV ve Bugün TV gibi kanalların Digitürk platformundan çıkarılması üzerine, Fethullah Gülen\'in talimatının ardından aboneliğini iptal ettirdiği öne sürüldü.



