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Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik serbest bırakıldı

Celal Çelik, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

28 Eylül 2017 23:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'den gözaltına alınan avukatı Celal Çelik adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik savcılık sorgusunun ardından yurtdışına çıkış yasağı konulması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği de Çelik hakkında, yurt dışına çıkış yasağı uygularak serbest bırakılması kararını verdi.

Avukat Celal Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 15 Eylül’de Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmişti.

Kılıçdaroğlu, avukatı Çelik için verilen gözaltı kararının 'akıl tutulması ve demokrasi adına yüz karası' olduğunu söylemişti.

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