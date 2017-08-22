Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafı nasıl çekildi?

25 gün süren "adalet yürüyüşü" boyunca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüntüleyen Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Selahattin Sönmez, "Adaleti Yolda Arayanlar" adlı albüm kitabında yer alan "atletli Kılıçdaroğlu" fotoğrafını nasıl çektiğini anlattı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Sönmez “Karavandan içeri girdiğimde Kılıçdaroğlu kızı Zeynep’le öğle yemeği yiyordu. Üzerinde atleti vardı. Masada yemek olarak bulgur ve pirinç pilavı, taze fasulye, patlıcan, yoğurt ve salata gözüme çarptı. Hemen birkaç kare fotoğraf çektim. Fotoğrafları çekerken aramızda herhangi bir diyalog yaşanmadı” dedi.

432 kilometre, yüz binlerce adım, 209 kare: Adalet Yürüyüşü, Kılıçdaroğlu’ndan özel fotoğraflarla kitap oldu

"Karavanda üç dakika kaldım"

"Ankara’da başlayan yürüyüşü aralıksız izledim. Yürüyüşün ilk günleri sakindi ama Düzce’ye yaklaştıkça CHP’lilere yönelik protestolar da olmaya başladı" diyen Sönmez, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı partilileri sakinleştirmek için sürekli uyarılarda bulunurken, polisler de çevresinde güvenlik önlemlerini arttırmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu için yürüyüş boyunca iki karavan hazırlanmıştı. Birinde geceleri konaklıyor, diğerinde de günlük kabul ve toplantıları yapıyordu. Yürüyüş sırasında hep Kılıçdaroğlu’nun yakınlarında bulunmaya özen gösterdim. Sabah kalkıp yürüyüşe başlamasından akşam istirahata geçinceye kadar…

"Türkiye siyaset tarih açısından önemli olan bu süreci kitap yapmayı kararlaştırdım. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşte özel anlarını görüntülemek için çok çaba sarf ettim. CHP Lideri’ne bu isteğimi ekibinden bir isim aracılığıyla ilettim. Kendisi de, sadece kitapta kullanmam koşuluyla yardım edebileceği yanıtını verdi. Bu fırsatı İstanbul sınırında yakaladım. Özel fotoğraf çekimi için, 7 Temmuz günü saat 12.30 sıralarında karavana davet edildim. İçeri girdiğimde Kemal Kılıçdaroğlu kızı Zeynep’le öğle yemeği yiyordu. Üzerinde atleti vardı. Masada yemek olarak bulgur ve pirinç pilavı, taze fasulye, patlıcan, yoğurt ve salata gözüme çarptı. Hemen birkaç kare fotoğraf çektim. Kılıçdaroğlu yemek masasından kalktı. Önce beyaz gömleğini, sonra da oturup spor ayakkabılarını giydi. Fotoğrafları çekerken aramızda herhangi bir diyalog yaşanmadı. Karavanda üç dakika kadar kaldıktan sonra yürüyüşün öğleden sonraki bölümü için Kılıçdaroğlu’yla birlikte tekrar yola çıktık.”