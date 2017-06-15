Kılıçdaroğlu'nun "adalet" yürüyüşünde ilk gün bitti: Diktayı, 20 Temmuz darbesini yapanları istemiyoruz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezası alıp tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Ankara'daki Güvenpark'tan İstanbul'a doğru düzenlediği "adalet" yürüyüşüne bu sabah başladı. Yürüyüşe başlamadan önce açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşananları "Biz Türkiye'de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Bıçak kemiğe dayandı artık. Yeter diyoruz" sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye adalet ya gelecek, ya gelecek. Eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyeceğiz. Bu yürüyüşün bir siyasi partiyle ilgisi yok. Adalet, adalet, adalet. Biz dikta istemiyoruz, darbecileri istemiyoruz, 20 Temmuz darbesini yapanları istemiyoruz. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz" sözlerinin ardından beraberindeki CHP'liler ile birlikte yürüyüşe başladı. Yaklaşık 5,5 saat yürüyen Kılıçdaroğlu, 16:35'de yürüyüşün ilk gününü sona erdirdi. Kılıçdaroğlu'nun günde 18 kilometre kat etmesi ve yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor.

"Rezaleti görür bütün dünya"

Kılıçdaroğlu, dün (14 Haziran) CNN Türk'te Şirin Payzın'ın programında bugün Ankara'dan İstanbul'a yürüyeceğini duyurmuştu. Payzın'ın olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında yürüyüşe izin verilip verilmemesine yönelik sorduğu soruya "Yasaklasınlar. Daha da büyür. Rezaleti görür bütün dünya. Türkiye'de bununla ilgili olumsuz haberler çıkarmaya çalışacaklar, bunun farkındayız" diyerek cevap vermişti. Kılıçdaroğlu, bugün (15 Haziran) Ankara Güvenpark'ta olacağını söylerken "Elimde sadece üzerinde 'Adalet' yazan bir pankart olacak" demişti.

MYK'da alınan karara göre, Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Ankara'dan İstanbul'da Berberoğlu'nun konulduğu Maltepe Cezaevi'ne kadar yürüyecek. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Özgürlük ve Dayanışma (ÖDP) de yürüyüşe katılacaklarını açıklamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, bugünden itibaren bütün örgütlerlerini Maçka Parkı’nda nöbet tutmaya çağırmıştı. Canpolat, sırayla İstanbul’un 39 ilçesindeki kadın ve gençlik kollarının her gün Enis Berberoğlu’nun konulduğu cezaevi önünde nöbet tutacaklarını açıklamıştı.

Yürüyüşü engellemek için getirilen bariyerler kaldırıldı

Kılıçdaroğlu'nun, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından bugün saat 11.00'de Güvenpark'tan İstanbul'a 'adalet yürüyüşü' başlatacağını duyurmasının ardından bir gelişme yaşandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından saatler sanra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 4 kamyon ile saat 00.15 sıralarında Güvenpark’a bariyerler getirildi. Az sayıda polisin görevlendirildiği parkta kamyonlardan birindeki bariyerler indirilerek park çevresine konuldu.

Diğer 3 kamyondaki bariyerler bekletilirken, yaklaşık yarım saat süren belirsizliğin ardından park çevresine açılan bariyerler tekrar toplatıldı. Bariyerler yeniden kamyona yüklendi. Az sayıda bariye parkta kalyırken, belediyeye ait 4 araç da bölgeden uzaklaştı.

Güvenpark'a bariyerlerin getirildiği haberinin sosyal medyada duyulmasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter'dan "Güvenpaka bariyerler getirilmiş... Amaç güvenlik sağlamaksa ne güzel... Eğer bizi engellemeyi düşünüyorsanız... Bilin biz yürüyeceğiz..." açıklamasında bulundu.

Ankara Valiliği'nden CHP'nin "adalet" yürüyüşüne ilişkin uyarılar!..

Ankara Valiliği, bugün "adalet" yürüyüşüne ilişkin açıklama yaptı. Ankara Valiliği'nden yapılan yürüyüşe ilişkin uyarıların bulunduğu açıklamada "CHP'nin İstanbul'a yapacağı yürüyüşte alınacak kurallara uyulması zorunlu. Korteje makul sayıda kişi katılabilecek. Güzergâh üzerinde miting düzenlenemeyecek" dendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak etkinlikte kamu düzeninin, kamu güvenliğinin, trafik düzeninin ve toplantıya katılanların güvenliğinin sağlanması esastır. Bu amaçla, alınacak güvenlik tedbirlerine etkinliği düzenleyen ve katılanların uyması zorunludur. Katılımcılar, Güvenpark'taki toplanma alanına üst araması yapılarak alınacaktır. Yürüyüşün Ankara ili sınırları içerisindeki kısımlarında katılımcıların güvenliğini ve trafik düzenini sağlamak amacıyla korteje, Valiliğimize bildirilen makul sayıdaki kişi katılabilecektir. İl merkezinden sonra yürüyüşe devam edecek olanlar, güvenlik kuvvetlerince kendilerinin tanınabilmesi ve güvenliklerinin sağlanabilmesi için pazu bandı, yelek ve yaka kartı kullanacaktır."

"Ankara sınırları içinde E-5 güzergâhı takip edilecek "

Açıklamada, yürüyüş güzergahı olarak Ankara ili sınırları içinde E-5 Karayolu güzergahının takip edileceği duyuruldu. Güzergâhta bulunan yerleşim yerlerinde miting ve benzeri etkinlikler yapılamayacağı vurgulandı. Yürüyüş sırasında varsa kaldırımlar, yoksa banketlerin kullanılacağı bildirilen açıklamada, taşıtların seyrine mani olacak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yola girilemeyeceği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, katılımcıların can güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması için hava kararmadan önce yürüyüşün günlük olarak sonlandırılacağı aktarıldı.

Güvenpark'ta güvenlik araması

Sabah 09.00 sularında park polis tarafından tekrar kapatıldı. Güvenpark'a giden güzergâh boyunca da güvenlik önlemleri alınırken parka girişlerde arama yapılmaya başlandı.

T24 Ankara muhabiri Hülya Karabağlı, Sıhhiye Meydanı'ndan Güvenpark'a giden güzergâh boyunca yoğun güvenlik önlemi alındığını aktardı. Yol boyunca sıralanan TOMA'lar ve belediyenin kamyonları dikkati çekti.

Kızılay Meydanı'nda toplanan kalabalık "Faşizme karşı omuz omuza", "Direne direne kazanacağız", "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı. Güvenpark'a giren protestocular İzmir Marşı'nı söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama evinin önünde geldi. Gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Adalet yürüyüşünü başlatıyoruz. Bugün yürüyeceğim. Umuyorum, vicdanları sağır olanlar bizim bu yürüşümüzün anlamını kavrarlar. Umarım vicdanları sağır olanlar bizim sesimize kulak verirler. Biz gerginlik istemiyoruz, biz kavga istemiyoruz. Biz mahkemelerde, hapishanelerde gazetecileri istemiyoruz. Mahkemelerde, hapishanelerde akademisyenler görmek istiyorum. Bir bedel ödenecekse önce ben ödeyeceğim. Şimdi yürüyorum İstanbul'a kadar, Türkiye'ye adalet gelene kadar yürüyeceğiz"

Kılıçdaroğlu Güvenpark'a böyle geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a doğru yürüyüşe başlayacağı Güvenpark'a geldi. "Bu yürüyüşün bir siyasi partiyle ilgisi yok" diyen Kılıçdaroğlu yolculuğa başlamadan önce yaptığı konuşmasında "Biz dikta istemiyoruz, darbecileri istemiyoruz, 20 Temmuz darbesini yapanları istemiyoruz. Biz barış istiyoruz, tüm dünya duysun" dedi.

Kılıçdaroğlu Güvenpark'ta konuştu:

"Kendi ülkemizde gazetecilerin hapiste olmasını istemiyoruz. Milletvekillerinin hapiste olmasını istemiyoruz. Kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Bir dikta yönetimiyle. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Her özgür gibi, her uygar ülke gibi kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı artık. Yeter diyoruz. Bu ülkeye adalet ya gelecek, ya gelecek. Söyledim, eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyeceğiz. B ülkenin geleceği için hep beraber mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşün bir siyasi partiyle ilgisi yok. Hapishaneleri tıka basa dolu olan bir ülkede barış olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede huzur olmaz. Adalet, adalet, adalet. Bu soylu kavramın gereğini yapmak zorundayız. Herkesin siyasal görüşüne saygılıyız, ama herkes yargının bağımsızlığını sağlamak zorundayız. Bütün dünya duysun, bütün dünya. Biz Türkiye'de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Biz dikta istemiyoruz, darbecileri istemiyoruz, 20 Temmuz darbesini yapanları istemiyoruz. Biz barış istiyoruz, tüm dünya duysun. Taşeronlar için, emeçiler için, öğretmenler, memurlar için adalet istiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz."

Kılıçdaroğlu, eski CHP milletvekili ve sanatçı Zülfü Livaneli'nin "Ey Özgürlük" şarkısıyla İstanbul'a doğru yolculuğuna başladı.

Polis arbedeye müdahale etti

"Adalet" yürüyüşünde arbede yaşandı. Kortejin arka kısımlarında yaşanan arbedeye polis müdahale etti. O anlar kameraya yansıdı.

Selin Sayek Böke, 'adalet yürüyüşü'nde: Sokak haktır

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden ayrılırken "Sokakta anayasal demokratik hakkınızı kullanamıyorsanız, demokrasi eksik kalır" diyen CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "MİT TIR'ları davası" kapsamında tutuklanması sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan "adalet yürüyüşü"ne katıldı. Böke, sosyal medya hesabında yürüyüşe ilişkin fotoğraflar paylaşarak "Sokak haktır" dedi.

Böke, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylaması sonrası parti yönetimindeki görevlerini bırakmış; "Atılması gereken adımlar, 16 Nisan gecesinden başlayarak gereken siyasi kararlılık ve netlikle atılmamıştır" demişti. Böke, sözlerinin devamında "Sonucu kabullenerek hedefler ve politikalar oluşturmak, demokrasiye ve her şeyden önce demokrasi iradesini ortaya koymuş milyonlara haksızlıktır" ifadesini kullanmıştı.

İlk gün sona erdi

Kılıçdaroğlu ve CHP'liler, yürüyüşün ilk gününü saat 16:30 sularında sona erdirdi. Yürüyüş yarın gündoğumuyla devam edecek.

Kılıçdaroğlu hangi güzergâhta yürüyecek?

Ankara Güvenpark'tan başlayan ve Maltepe Cezaevi'nde son bulacağı belirtilen yürüyüşte, Kılıçdaroğlu'nun günde 18 km katedeceği belirtildi. NTV'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin yürüyüşünün 28 gün sürmesi bekleniyor. 69 yaşındaki CHP liderinin, bu nedenle yürüyüşün yaratabileceği sıkıntıları kendisiyle paylaşanlara, "Siz kendinize bakın" şeklinde yanıt verdiği gelen bilgiler arasında.

"O kişiler yargılanacaklar"

Kılıçdaroğlu’nun dün akşam CNN Türk'te yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle:

"Adaleti mum ile aradığımız günlerdeyiz. Bugün ortaya çıkan tablo, 20 Temmuz darbesinin ortaya çıkardığı tablodur. Asıl suçluların yargılanmadığı masum insanların yargılanıp hapis edildiği süreci yaşıyoruz. Yasa dışı yollardan eğer dışarıya silah götürüyorsa birileri o kişilerin yargılanması lazım. Ama gün gelecek o kişiler yargılanacaklar. Sayın Enis Berberoğlu hepimizin bildiği tanıdığı yıllarını medya ve medya özgürlüğü için harcayan bir isim.

"Bu kararın altında kalacaklar"

Şimdi hiçbir veri ve delil olmaksızın 25 yıla mahkum ediliyor. Hangi anlayış, hukuk ile? Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu kararı verenler bu kararın altında kalacaklar.

"Saray nasıl talimat verecek diye bekliyorlar"

Yıllarımızı demokrasi, adalet için harcadık. Adalet, demokrasi, düşünce özgürlüğü istiyoruz bu ülkede. 20 Temmuz darbesini yapanlar adaleti, demokrasiyi yok ettiler. Hâkim, hâkim olmaktan çıktı. Gözünü dilmiş saraya nasıl talimat gelecek ve ben öyle karar vereceğim diye.

"Hâkim değilller"

Bunların hiçbirisi hakim değil yargı dağıtmıyor. Sadece ve sadece sarayın sopası olma görevini yerine getiriyorlar.

Güvenpark'tan İstanbul'a yürüyüş

İlk kez Türkiye bu kadar ağır bir tablo ile karşı karşıya. Yarın (15 Haziran) saat 11'de Güven Park'ta olacağım. Yarın saat 11'de Güven Park'ta olacağım. Elimde sadece bir afiş olacak. Adalet yazacak üzerinde. Adalet.

"Devletin temeline dinamit koyuyorlar"

Dünyanın en soylu kavramıdır adalet. Adaletin olmadığı bir ülke, devlet, halk mı olur? Devletin temeline dinamit koyuyorlar. Devletin, adaletin temeline dinamit koyuyorlar. Yarın saat 11'de Güven Park'ta olacağım ve yürüyüşümüzü başlatacağız. Demokrasi, adalet bu ülkeye gelinceye kadar."