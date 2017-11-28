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Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler TBMM'de tartışma çıkardı: İddiaların ispat yeri, CHP grubu değil

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'ndaki şirketlere para gönderdiğini iddia etti

28 Kasım 2017 21:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün partisinin Meclis grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yurt dışına milyonlarca lira kaçırdığı" iddiasıyla açıkladığı belgeler TBMM Genel Kurulu’nda tartışma çıkardı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Meclis Genel Kurul’unda konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını hatırlatarak “Ya istifa, ya istifa, ya istifa” dedi.

“Göreceğiz ki doğru çıkmayacaktır”

Bunun üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, “İddiaların ispat yeri, CHP grubu değil. Mahkemeler buna karar verecek. Bir kez daha göreceğiz ki bu iş doğru çıkmayacaktır” şeklinde cevap verdi.

AKP Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise, “Sürekli iftira atarak belgeymiş gibi kağıt göstermek siyaset değildir” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının İrlanda Denizi’nde, Britanya Adaları’nın coğrafi merkezindeki Man Adası’nda 1 sterlin sermaye ile kurulan şirkete para transferleri yaptığını öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu para transferlerine ait olduğunu belirttiği belgeleri de canlı yayında göstermişti.

 

 

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