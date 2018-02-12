Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu; CHP MYK'ya kimler girdi, kimler yerini korudu?

Geçen hafta düzenlenen kurultayda 790 oy alarak yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "A" takımı belli oldu. Üye sayısının 18’e çıkarıldığı Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) 9 yeni isim girdi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Özkan, kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin de listesinde bulunuyordu.

Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yönelttiği eleştirilerden dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkisine hedef olan Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'a emanet edildi.

Öztürk Yılmaz, Musul Başkonsolosluğu görevini yürüttüğü sırada 49 Türk vatandaşıyla birlikte IŞİD tarafından rehine alınmıştı. Örgütün elinde 101 gün esir kalan Yılmaz, Eylül 2014'te serbest bırakılmıştı.

Daha sonra "başkonsolosluk" görevinden istifa eden Yılmaz, yaklaşık bir yıl sonra CHP'den milletvekili adayı olmuştu.

Ünal Çeviköz de MYK'ya girdi

Yeni MYK'da Bülent Tezcan, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, emekli büyükelçi Ünal Çeviköz de Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Çeviköz, CHP Parti Meclisi üyeliği seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile eşit oy almıştı. Erdem'le birlikte 359 oy alan Çeviköz, yapılan kura çekimi sonrası PM'ye girmişti.

İşte tam liste

Gamze İlgezdi'nin Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildiği MYK'da, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Faik Öztrak, Genel Sekreterliğ'e Akif Hamzaçebi getirildi.

MYK'ya giren isimlerin tam listesi şöyle:

Arge-Bilim Yönetim Ve Kültür Platformu- Fethi Açıkel

Basınla İlişkiler Ve Kurumsal İletişim- Tuncay Özkan

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri- Onursal Adıgüzel

Dış İlişkiler- Öztürk Yılmaz

Doğa Hakları- Gülizar Biçer Karaca

Ekonomi Politikaları-Aykut Erdoğdu

Eğitim Politikaları- Lale Karabıyık

Halkla İlişkiler- Gamze Akkuş İlgezdi

Hukuk Politikaları- Muharrem Erkek

İdari Ve Mali İşler-A. Haluk Koç

İnsan Hakları- Tekin Bingöl

İşçi Sendikaları- Meslek Odaları Ve Siviltoplum Kuruluşları- Veli Ağbaba

İşveren Sendikaları Ve Odalar- Çetin Osman Budak

Kamu Diplomasisi- Ünal Çeviköz

Parti Örgütü Ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü- Bülent Tezcan

Sosyal Politikalar- Faik Öztrak

Yerel Yönetim Politikaları- Seyit Torun

Genel Sekreterlik- M. Akif Hamzaçebi

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri şöyle:

Fethi Açıkel

Siyaset Bilimci, Sosyolog. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2012 yılında Profesör, 2006 yılında Doçent ve 2000 yılında Doktor oldu. AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans, ODTÜ Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans ve Essex Üniversitesinde doktora derecesini tamamladı. 2002-2003 yıllarında Doktora sonrası araştırmacı olarak London School of Economics (LSE)'de bulundu. 2010-2015 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu'nda (BYKP) Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Karşılaştırmalı Siyaset, Sosyal Demokrasi, Siyasal İdeolojiler, Milliyetçilik ve Yurttaşlık, Siyasal Seçkinler ve Türkiye Siyaseti alanlarında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Tuncay Özkan

Ankara’da 1966 yılında doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin fen bilimleri enstitüsünde tamamladı. Cumhuriyet, Radikal, Milliyet, Akşam gazetelerinde muhabir, yazar, yönetici olarak görev aldı. Televizyonculuğu, 1993 yılında Arena programının Ankara temsilciliğiyle başladı. Ardından Kanal D Genel Yayın Yönetmenliği ve program yapımcılığı, Çukurova Medya Grup Başkanlığı ve aynı grubun SHOW, SKYTürk televizyonlarında programcılık yaptı. Daha sonra kendi televizyonu olan KanalTürk’ü kurdu. Cumhuriyet Mitinglerini gerçekleştirdi. BİZ KAÇ KİŞİYİZ hareketinin kurucusudur. Ergenekon kumpas davasından 23 Eylül 2008’de tutuklandı, 5,5 yıl hapis yattı. Cumhuriyet mitinglerini gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbet, Susurluk belgelerini yayınladığı için de ayrıca 16 yıl ağır hapis cezalarına çarptırıldı. 10 Mart 2014’de serbest bırakıldı. Abdi İpekçi Belgeselinin yapımcısı ve sunucusudur. Yayınlanmış beş binden fazla makalesi ve 14 kitabı bulunmaktadır. Özkan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Onursal Adıgüzel

Malatya'da 1985 yılında doğdu. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Çeşitli özel sektör firmalarında Endüstri Mühendisi olarak çalıştı, yöneticilik yaptı. Adıgüzel, Ocak 2011'den Haziran 2012'ye Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 34. Olağan Büyük Kurultay'da ve 18. Olağanüstü Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 2015 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilen Adıgüzel, TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyesidir. Adıgüzel, evlidir.

Öztürk Yılmaz

Ardahan’da 1970 yılında doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığında sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya (Daire Başkanı) daireleri ile Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında (Daire Başkanı olarak) görev yaptı. Yurt dışında ise, Bişkek Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde (Müsteşar olarak) görev yaptı. Musul Başkonsolosluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Tacikistan Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. CHP Kurultayında PM Üyeliğine seçildi ve akabinde Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. AB'nin Kalkınma ve Entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) master yaptı. İngilizce tez konusunda AB'nin Kosova ve KKTC'ye dönük farklı yaklaşımını değerlendirdi. Ayrıca Sıla Üniversitesi Rusça Bölümü sertifikalıdır. İngilizce ve Rusça bilen Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Gülizar Biçer Karaca

Denizli’de doğdu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest avukatlık yaptı. 1991 yılında SHP'de başlayan siyaset hayatını, 1993 yılından itibaren CHP’de sürdürdü. 1999 yılına kadar, CHP Gençlik Kolları’nda yönetim ve başkanlık görevlerinde bulundu. 1999-2004 yılları arasında CHP Kınıklı Belediye Meclis üyeliği görevini yürüttü. Aynı dönemde, 2000-2002 yılları arasında Denizli Barosu Genel Sekreterliği yapan Biçer Karaca; sığınma evleri, aile içi şiddetin önlenmesi, medeni kanun ve kadın hakları konularında çalışmalar gerçekleştirdi, Kadın Sığınma Evi Projesi’nde yer aldı. Denizli Kadın Platformu ve Denizli Demokrasi Platformu kurucusudur. 2005- 2015 yılları arasında, Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi Başkanlığını yaptı. TBMM 25. Yasama Döneminde Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak görev yaptı. 35. CHP Olağan Kurultayı’nda, CHP Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. Gülizar Biçer Karaca, evli ve bir çocuk annesidir.

Aykut Erdoğdu

Kars Sarıkamış’ta 1972 yılında doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. 1995 yılında Hazine Müsteşarlığı stajyer hazine kontrolörlüğü sınavını kazandı. Hazine Kontrolörlüğü sırasında İskoçya Edinbrugh’da Uluslarası Muhasebe ve Denetim Standartları Eğitimi aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Birliği kredileriyle finanse edilen projelerin baş denetçiliğini yaptı. Bir süre sonra Hazine Başkontrolörlüğüne getirilen Erdoğdu, 2004'de resmî görevli olarak gönderildiği ABD'de denetim ve finans çalışmalarını sürdürdü. ABD İç Denetçiler Enstitüsü'nden 2004 yılında uluslararası geçerliliği bulunan Sertifikalı İç Denetçi ünvanını kazandı. 2005 - 2007 yılları arasında devlet bursuyla gönderildiği ABD’de, Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Kamu Politikaları ve Yönetimi (MS PPM) yüksek lisans yaptı. 2007 yılı ortasında Türkiye’ye dönen Aykut Erdoğdu, 2008 ve 2009 yıllarında aralarında fakir ailelere kömür dağıtımı yolsuzluğu soruşturması gibi birçok inceleme ve soruşturmayı yürüttü. 2009 yılında yaklaşık 1 Milyar dolarlık kamu zararına yol açan kömür yolsuzluğu üzerine yazdığı suç duyurusu raporu sonrasında yürüttüğü inceleme ve denetim görevlerinden alındı. Siyasi yaşamına CHP'de başladı ve 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak Meclis’teki yerini aldı. Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliği ve Komisyon’da partisinin Grup sözcülüğü görevlerini yürüttü.

Lale Karabıyık

Bilecik’te 1965’te doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1989 yılında yüksek lisans eğitimini, 1993 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2005 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Finans anabilim dalına Profesör olarak atandı. Tarafından hazırlanmış 6 ders ve araştırma kitabı, 29 ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makale, 7 ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş tebliğ ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından verilmiş araştırma ödülü bulunmaktadır. Çeşitli ders ve araştırma yayınlarının yanı sıra Küresel Krizde Risk Yönetimi, Üniversite Sanayi İşbirliği Projeleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve Kentsel Rekabet Endeksleri, Yenilenebilir Enerji Yatırımları Stratejisi ve Dış Ticaret Açığı, Kadın Girişimciler ve Mikro Finans, TL de Yaşanan Aşırı Değerlenmenin Ölçüm Raporu son dönemde yaptığı çalışmalardan bazılarıdır. Prof . Dr. Lale Karabıyık, 1999 yılından bu yana yerel ve ulusal basında çeşitli televizyon programlarında ekonomi ve piyasa değerlendirmeleri yapmakta, ekonomi basını ve dergilerde köşe yazılarıyla yer almaktadır. Prof. Dr. Lale Karabıyık 27 yıllık öğretim üyeliği boyunca, akademik görevlerinin yanı sıra Uludağ Üniversitesi İİBF Fakültesi Dekan Yardımcılığı, U.Ü ÖYP Koordinatörlüğü, U.Ü Senato Üyeliği ve U.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü gibi çeşitli idari görevlerde de bulundu. Bunların yanı şıra, çeşitli SİAD’larda ekonomi danışmanlığı yaptı. Prof. Dr. Lale Karabıyık evli ve bir çocuk annesidir.

Gamze Akkuz İlgezdi

İstanbul'da 1969 yılında doğdu. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Siyaset Bilimleri alanında doktora eğitimine devam etmektedir. SSK Okmeydanı Hastanesinde göreve başladı. Hizmet içi eğitimle çene cerrahisi master programına gönderildi. 9 yıl ameliyathane sorumluluğunu yürüttü. KESK'in aktif üyeleri arasında yer aldı. Okmeydanı SSK Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı yaptı. 18 yıl çalıştığı kurumundan İçişleri Bakanlığına geçerek yerel yönetimlerde görev aldı. Kadın Sığınma Evi, Teknolojik Gençlik Merkezi, festivaller, sanat kurslarını da içeren kültürel ve sosyal çalışmaları projelendirip hayata geçirdi. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümündeki yüksek lisansını "Yerel Yönetimlerde Kültür ve Sanat Politikaları" çalışmasıyla tamamladı. Sosyal Dönüşüm Vakfının Kurucusu ve Sözcüsüdür. İngilizce bilen İlgezdi, evli ve 1 çocuk annesidir.

Muharrem Erkek

Çanakkale’de 1969 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1994 yılında Çanakkale Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 2000-2002 yılları arasında Baro yönetiminde görev aldı. 2004 ve 2009 yıllarında yapılan Yerel Seçimlerde Çanakkale Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Çanakkale Spor ve Çanakkale Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Çanakkale Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda görev aldı. Muharrem Erkek, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haluk Koç

İstanbul’da 1954’te doğdu. Galatasaray Lisesi’nden 1973 yılında mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. İç Hastalıkları Uzmanlığını ve Hematoloji Yan Dal Uzmanlığını, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ile Hematoloji Bilim Dalı’nda tamamladı. 1990’da Doçent, 1996’da Profesör oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreterliği ve Kemik İliği Transplantasyonu Alt Grup Başkanlığı görevlerini yürüttü. Avrupa Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Kongre Başkanlığı yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında, 200’ün üzerinde makalesi yayınlandı. 2000-2002 yıllarında CHP Parti Meclisi ve MYK üyelikleri ile Kasım 2002’ye kadar CHP Sağlık Komisyonu Koordinatörlüğü yaptı. 22. , 23. ve 24. Dönem Samsun Milletvekili, 25. ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 22’nci Dönemde TBMM AB Uyum Komisyonu ve TBMM Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyesi, 2002 - 2007 yılları arasında CHP Grup Başkanvekili görevlerinde bulundu. 23. 24.25.26.’ıncı Dönemde TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi; Temmuz 2012 – Ocak 2016 yılları arasında Parti Sözcülüğü görevini üstlenen KOÇ, halen CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır. Fransızca ve İngilizce bilen Koç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Tekin Bingöl

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Bitlis Köy Hizmetlerinde kurum hekimliği ve serbest hekimlik yaptı. Özel Sektörde şirket yöneticiliği görevi üstlendi. Siyasi Parti üyeliği, 1984 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti’ye üyeliği ile başladı. SHP-CHP birleşmesiyle birlikte CHP’de devam etti. 2005 yılında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. Partinin 31. ve 2010 yılında yapılan 32. Olağan Kurultayında Parti Meclisi Üyeliğine seçilerek Genel Sekreter Yardımcılığı görevi üstlendi. 23. Dönemde Ankara Milletvekilli seçilerek, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. 34. Olağan Kurultayda yeniden Parti Meclisine seçildi. 30 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinden sonra yapılan MYK değişikliğinin ardından Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Görevine getirildi. 25. ve 26. Dönemde yeniden Ankara Milletvekili seçildi. 18. Olağanüstü Kurultayda ve 35. Olağan Kurultayda Parti Meclisine seçilen Tekin Bingöl, Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. İngilizce bilen Bingöl, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Veli Ağbaba

Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Karaca köyünde 1968 yılında dünyaya geldi. İlkokul üçe kadar Karaca İlkokulu'nda, dört ve beşinci sınıfı da Malatya Namık Kemal İlkokulunda okudu. Sümer Ortaokulu'ndan sonra Turan Emeksiz Lisesi'ne başlayan Veli Ağbaba, bu lisenin son mezunlarındandır. Yüksek öğrenimini, 1985-1989 yılları arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Üniversite yıllarında Anadolu Üniversitesi Öğrenci Derneği kurucu ve yöneticiliği yaptı. Aynı yıllarda Eskişehir Halkevi'ne de üye olarak öğrenci gençlik hareketinin içinde yer aldı. Askerliğinin ardından 1993 yılında SHP'ye üye oldu. 1994 yılında Malatya Belediye Meclis Üyesi seçildi ve Türkiye'nin en genç Belediye Meclis Grup Başkanı oldu. 1995 yılında CHP İl Saymanlığı, 1998'de CHP İl Eğitim Sekreterliği ve 4 dönem de CHP kurultay delegesi seçildi. 18 Ocak 1999'da CHP İl Başkanlığına seçilen Veli Ağbaba, 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 2003-2005 yılları arasında CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliğine seçilirken, 2004'te CHP Seçim Komitesi Başkanlığı, 2007 yılında da CHP Malatya milletvekilliğine aday adayı oldu. 6 Mart 2010 ile 10 Ocak 2011 arasında Malatya İl Başkanlığı yapan Ağbaba, Malatyaspor kongre üyesi, Halkevleri Yönetim Kurulu Üyesi, ADD üyesi ve 1991 yılından beri İnsan Hakları Derneği üyesidir. 2011 Genel Seçimlerinde Malatya Milletvekili seçilen Ağbaba, parlamentoda sırasıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Komisyonu ve Çevre Komisyonu üyeliği görevlerini yürüttü. Halen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olan Ağbaba aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu Sözcülüğü görevini yürütmektedir. Evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.

Çetin Osman Budak

Antalya’da 1960’da doğdu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü’nde (Muğla) tamamladı. Antalya’da 1990 yılında Budak Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve 1995 yılında da Odak Kırtasiye Ltd. Şti.’ni kurdu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) 2003 yılında Yönetim Kurulu üyeliğine, 2005 yılında Başkan Yardımcılığı’na seçildi. 2008 yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 2009 yılında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı oldu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. 2013 yılında ikinci defa ATSO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı yıl TOBB seçimlerinde TOBB Başkan Yardımcısı oldu. Antalya Tanıtım ve Turizm Geliştirme A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Antalya Kongre Bürosu Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Fuarlar Komitesi Başkanlığı ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Mütevelli Heyet Üyeliği, EXPO 2016 Antalya, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya Serbest Bölge A.Ş (ASBAŞ), Antalya Altyapı Danışmanlık A.Ş (ALDAŞ), Zeytinpark A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Onur Üyesi’dir. 25 ve 26’ncı Dönem Antalya Milletvekili seçildi. CHP 35’inci Olağan Kurultayı’nda CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi. 24 Ocak 2016 tarihinde İşveren Sendikaları ve Meslek Birliklerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı oldu. Budak, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ünal Çeviköz

1952 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Kadıköy Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden 1974, Siyaset Bilimi bölümünden ise 1978 yılında mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başladı ve merkez görevini müteakip Moskova Büyükelçiliği’nde ikinci katip, Bregenz Başkonsolosluğu’nda Konsolos olarak görev yaptı. Ankara’da Doğu Dairesi’nde şube müdürü olarak yaptığı görevi tamamladıktan sonra Sofya Büyükelçiliği Müsteşarlığı’na tayin edildi. 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı’ndan izinli olarak ayrılarak NATO Uluslararası Yazmanlığı’nda göreve başladı ve önce Ekonomi Direktörlüğü’nde sonra Siyasi Direktörlük’te çalıştı. 1993 yılında Brüksel Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans derecesini aldı. 1994 yılında NATO’nun Moskova’daki Enformasyon Bürosu’nu açmakla görevlendirildi. Bunu müteakip NATO-Rusya Kurucu Senedi’ni hazırladı ve 1997 yılında yeniden Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevine döndü. Balkan Dairesi Başkanı ve Kafkasya-Orta Asya Genel Müdür Yardımcısı olarak merkez görevlerini tamamladıktan sonra 2001-2004 yıllarında Türkiye’nin Azerbaycan nezdinde, 2004-2006 yılları arasında da Irak nezdinde Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2007-2010 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşar İkili Siyasi İşler Yardımcısı olarak Ankara’da bulundu. Bu sırada 2009 yılında Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokolleri hazırladı. 2010 yılında Londra’ya Büyükelçi olarak tayin oldu. 2014 yazında bu görevini tamamlayarak Türkiye’ye döndü. Ünal Çeviköz 2013 yılında Uluslararası Denizcilik Örgütü 28. Dönem (2013-2015) Genel Kurul Başkanlığı’na seçildi. İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca ve İtalyanca bilmektedir.

Bülent Tezcan

Samsun Havza’da 1965’te doğdu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. Öğrenci dernekleri ve gençlik hareketi içinde yer aldı. 1989 yılında Fakülteden mezun olup Ankara Barosunda avukatlık stajına başladı. 1990 yılında Aydın ili Kuşadası ilçesine yerleşti. Avukatlık stajını Aydın Barosunda tamamlayıp Kuşadası’nda serbest avukatlığa başladı. 1990 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti Kuşadası ilçe örgütüne kayıt oldu. Birleşme sürecine kadar SHP ilçe yönetim kurullarında görev aldı. 1995 yılında CHP- SHP birleşme sürecinde ve birleşmeden sonra da yönetim kurullarında görev yaptı. 1994 ve 1999 yerel seçimlerinde Belediye Meclis üyesi adayı oldu. 1999 yılında Kuşadası İlçe Başkanlığına getirildi ve 2002 yılına kadar 3 yıl bu görevi sürdürdü. 2002 genel seçimlerinde Aydın milletvekili adayı olup ilçe başkanlığından ayrıldı. 2003 yılında Aydın il başkanlığına seçilen Tezcan, 2007 yılına kadar 4 yıl il başkanlığı yaptı. 2007 yılında tekrar milletvekili adayı olması nedeniyle il başkanlığından ayrıldı. Milletvekili seçilemeyen Tezcan 2011 yılına kadar sade bir üye olarak parti çalışmalarına devam etti. 2011 seçimlerinde Aydın milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Bu süre içinde siyasi çalışmalarının yanı sıra çok sayıda demokratik kitle örgütünde üye ve yönetici konumlarında çalıştı. 1996 – 2003 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak Temel Hukuk ve Turizm Hukuku dersleri verdi. Bu dönemde hazırladığı Turizm Hukuku kitabı 2002 yılında Yetkin Yayınlarından yayınlandı. 2008 – 2010 yılları arasında aynı üniversitenin Aydın Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak Temel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Basın Hukuku dersleri verdi. 2011 yılında 24. Dönem parlamentosuna Aydın Milletvekili seçilen Tezcan, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem, 1 Kasımda 2015 seçimlerinde de 26. Dönem milletvekili seçildi. Halen Aydın milletvekili olarak görev yapmaktadır. 2012 yılı 34. Olağan Kurultayında Parti Meclisine seçilen Tezcan, Merkez Yönetim Kurulunda Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Parti Sözcüsüdür. Tezcan evli ve 2 çocuk babasıdır.

Faik Öztrak

Ankara’da 1954’te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere Birmingham Üniversitesinde kalkınma finansmanı üzerine tamamladı. Devlet Planlama Teşkilatında uzman, Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanı, İktisadi Planlama Başkan Vekili, İktisadi Planlama Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcılığı ve Hazine Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Milliyet gazetesinde ekonomi politikaları üzerine köşe yazarlığı yaptı. ODTÜ ve Bahçeşehir Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi. TÜSİAD- Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumunun direktörlüğünü yürüttü. Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliği üzerine yazdığı makaleleri yayınlandı. Faik Öztrak 23.,24., 25. ve 26. Dönemde TBMM’ne seçildi. Öztrak, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Seyit Torun

Ordu Ulubey’de 1968’de doğdu. Esnaf ve çiftçi bir ailenin çocuğu olarak ilk ve ortaöğrenimini Ulubey’de, lise öğrenimini Ordu’da tamamlayarak Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni kazandı 1990 yılında lisans eğitimini başarıyla tamamladı ve mezun oldu. 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde Ulubey Belediye Başkanlığı’na geldi, lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bilim Tarım Limited Şirketi'ni kurup ve ticaret yaşamına adım attı. Bu dönemde siyasal etkinliklere devam eden Torun, CHP Ordu İl Başkan Yardımcısı oldu. 2004 ve 2009 yıllarında yapılan yerel seçimlerinde de iki dönem üst üste Ordu Belediye Başkanlığı’na seçildi. Belediye Başkanlığı süresince Yerel Yönetimler ile ilgili Almanya ve Hollanda’da çeşitli çalışma ve incelemelerde bulundu. 2015 Milletvekili Genel Seçimi’nde 25. Dönem Ordu Milletvekili seçildi.. 24 Ocak 2016 tarihi itibariyle CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Akif Hamzaçebi

Trabzon'un Araklı ilçesinde 1953 yılında doğdu. 1970 yılında İstanbul Bakırköy Lisesinden, 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde "Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Entegrasyonu" alanında tamamladı. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. 1974 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı ve 1977’de Maliye Müfettişi oldu. 1983-1984 döneminde ABD'de bir yıl süreyle staj yaptı. 1985’te Maliye Başmüfettişi oldu. 1986-1990 yılları arasında İstanbul Defterdar Yardımcısı, 05.02.1990- 24.06.1993 tarihlerinde Ankara Defterdarı, 24.06.1993- 04.09.1997 tarihlerinde Milli Emlak Genel Müdürü, 08.09.1997- 02.03.1999 tarihlerinde İstanbul Defterdarı ve 04.03.1999- 03.11.2002 tarihlerinde Gelirler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Gelirler Genel Müdürlüğü döneminde Finansal Forum gazetesinde düzenli olarak ekonomik konularda köşe yazıları yazdı. Bu görevleri sırasında Sualtı Sporları Federasyonu, Voleybol Federasyonu, Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme A.Ş. ile Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 3 Kasım 2002’de gerçekleştirilen Türkiye Genel Seçimlerinde Trabzon milletvekili seçildi. 22 ve 23. dönemlerde Trabzon, 24 ve 25. dönemlerde İstanbul Milletvekili seçildi. 2002-2010 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, 2003-2010 yılları arasında CHP Plan ve Bütçe Komisyon Sözcüsü, 2010- 2015 yılları arasında CHP Grup Başkanvekili, 2015- 2017 yılları arasında TBMM Başkanvekili olarak görev yaptı. İngilizce bilen Hamzaçebi, evli ve bir çocuk babasıdır.