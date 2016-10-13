Kılıçdaroğlu'nun 6 koruma polisinden 2'si 'FETÖ'den ihraç edildi, 4'ü açığa alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çukurambar'daki evini koruyan polislerden 6'sının Fethullah Gülen cemaati ile irtibatlı olduğu öne sürüldü.

Sözcü gazetesinde Kamil Elibol'un haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şubesi kadrosunda bulunan ve Kılıçdaroğlu'nun evinde görev yapan yapan 2 polis 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ise 3 Ekim'de açığa aldığı 12 bin 801 polis arasında Kılıçdaroğlu'nun evinde nöbet tutan 4 polis memuru da yer aldı.

Devlette üst düzey görevlerde bulunan kişilerin evlerinde Hassas Bölgeleri Koruma Şubesi'nde görevli polisler nöbet tutuyor.

"Yakın koruma FETÖ'cü değil"

Kılıçdaroğlu'nun güvenliğini sağlayan yakın koruma ekibinde ise 'FETÖ' bağlantılı personel çıkmadığı belirtildi. 21 polisle ilgili araştırma olumlu sonuçlandı.