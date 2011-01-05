-KILIÇDAROĞLU'NUN 2011'E GİRDİĞİ MADENDE ÜRETİM DURDU İZMİR (A.A) - 05.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yıla girdiği Manisa'nın Soma ilçesindeki Darkale Kömür Madeni'nde üretim durdu. Madeni işleten Uyar Madencilik ile Türkiye Kömür İşletmeleri arasındaki alım sözleşmesinin yenilenmemesi nedeniyle 750 işçiye ücretsiz izin verildiği belirtildi. Ege Linyitleri İşletmesi'nden aldığı lisansla 2004 yılından bu yana Darkale Maden Ocağı'nda üretim faaliyetini sürdüren Uyar Madencilik'in İdare Müdürü Hakan Sevinç, ürettikleri 450-500 bin ton kömürü termik santrallerde kullanılmak üzere Türkiye Kömür İşletmesi'ne sattıklarını belirtti. TKİ'nin 2 yılda bir alım sözleşmesi yaptığını, 31.12.2010'da biten sözleşmenin yenilenmesi için şirket yöneticilerinin TKİ ile görüşme yaptığını kaydeden Sevinç, ''Ancak görüşmeler sonuçsuz kaldı. Sözleşme yenilenmedi. Maden bölgesinde stok alanımız olmadığı için üretimi durdurmak zorunda kaldık. 750 işçiye ücretsiz izin verdik. Sözleşme yenilenmezse maden kapanmak durumunda kalacak'' dedi. Sözleşmenin yenilenmemesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yılbaşı gecesi yaptığı ziyaretin bir etkisi olup olmadığı yönündeki soru üzerine Sevinç, ''Bu durumun Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaretle ilgisi olduğunu sanmıyorum. Kömür alım fiyatıyla ilgili bir anlaşmazlık söz konusu olabilir'' dedi. Sevinç, maden ocağının Ege Linyit İşletmesi'nin denetiminde çalıştığını, çalışma koşulları ve iş güvenliği açısından bir sıkıntısının olmadığını belirterek, ''Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz kaygıyla Ankara'dan gelecek haberi bekliyor. Kışı ortasında işsiz kalmak kötü bir durum ama yapacak bir şeyimiz yok'' diye konuştu.