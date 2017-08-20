Birgün yazarı Bülent Mumay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Halen ülkesinin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan zat konunun kendisine kadar ulaşmasına endişe ettiği için şimdiden suyu bulandırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın. Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım taktirde açıklamalarda bulunacağım diyor içerideki zat" ifadesi sonrası başlayan "Kılıçdaroğlu tutuklanabilir" yorumlarını değerlendirdi. Mumay, "Kılıçdaroğlu’nu tutuklayacakları falan yok. Baskı altında tutmak için ortak manşetler attırıp, mühim kürsülerden 'Ne alaka canım, olur mu öyle şey' açıklamaları yapıyorlar" ifadesini kullandı.

Bülent Mumay'ın "Neo-Nazilere mi oy verelim, size ‘Terörist’ diyenlere mi?" başlığıyla yayımlanan (20 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP’nin Adalet Yürüyüşü, içeriğinden çok, yarattığı etki itibariyle iktidarda ciddi şaşkınlık yaratmıştı. Kendini ilk kez gündem yaratamaz, peşinden koşar halde bulan iktidar ve medyası, toplumdaki yankıyı kırmak için yürüyüş odaklı karalamalara, provokasyonlara soyunmuştu.

Yürüyüşün gazı geçince, yeniden atağa kalktılar haliyle… CHP’yi sindirmek, tepki gösteremez hale getirmek, itibarsızlaştırmak, kendini sürekli savunmada bırakmak özetle felç etmek için tüm propaganda aygıtlarını devreye soktular. Malum medyada ortak manşetler, “belirtildi, öne sürülüyor, konuşuluyor” kabilinden haberlerle CHP’yi 2019’a doğru yüzde 49’luk bloku büyütememesi için hareket edemez hale getirmeye çalışıyorlar.

Kılıçdaroğlu’nu tutuklayacakları falan yok. Baskı altında tutmak için ortak manşetler attırıp, mühim kürsülerden “Ne alaka canım, olur mu öyle şey” açıklamaları yapıyorlar.

Bu arada iktidar medyasına küçük bir uyarı… Kılıçdaroğlu’nu FETÖ’ye bağlamak için çok sık kullandığınız bir fotoğraf var. O karede yer alan bir itirafçıyı deşifre edeceksiniz. Aman dikkat…