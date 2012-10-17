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CHP liderini karşılamayan Baykal ve 3 vekil disipline mi veriliyor?

Kılıçdaroğlu'nu Antalya'da karşılamayan ve hiçbir programına katılmayan milletvekilleri tartışmalara yol açtı

17 Ekim 2012 18:33

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşılamaya gitmeyen aralarında eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın da bulunduğu CHP'li 4 Antalya milletvekilinin, disiplin kuruluna sevk edilecekleri iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya ziyareti karşılama krizine neden oldu.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Antalya milletvekilleri Yıldıran Sapan, Osman Kaptan ve Arif Bulut, Kılıçdaroğlu’nu karşılamaya gitmedikleri için partide eleştirilere yol açtığı ileri sürüldü.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'ya 10 gün içinde iki kez gitti. Kriz, geçen hafta sonu Antalya ve ilçelerinde yoğun bir programa katılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretiyle başladı.

Kılıçdaroğlu'nun programına CHP'li Antalya milletvekillerinden sadece Gürkut Acar katıldı.

CHP Antalya İl Başkanı Devrim Kök, parti tüzüğüne karşı gelindiğini söyledi.

CHP Antalya İl Yönetim Kurulu konuyla ilgili genel merkeze iletilmek üzere rapor hazırladı. Antalya milletvekillerinin, CHP tüzüğüne aykırı davrandıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi gündeme geldi.

Öte yandan Antalya İl Başkanlığı haberin doğru olmadığını konuya ilişkin sitelerinde açıklama yapacaklarını söyledi.

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