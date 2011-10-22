-Kılıçdaroğlu'nu karşılayan konvoyda kaza: 1 yaralı İZMİR (A.A) - 22.10.2011 - İzmir'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için havalimanında oluşturulan konvoyda yer alan aracın çarptığı bir kişi yaralandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, temel atma ve açılış törenleri ile Ege Sanayici ve İşadamları Derneğinin Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'nda Kılıçdaroğlu'nu karşılayan partililerin, köprülü kavşak temel atma töreni için Menemen'e hareket etmesinin ardından, konvoyun arka bölümünde yer alan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın aracı, karşılama törenine gelenlerden Yılmaz Eroğlu'na çarptı. Yaralanan Eroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.