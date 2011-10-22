T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu'nu karşılayan konvoyda kaza: 1 yaralı İZMİR (A.A) 

22 Ekim 2011 14:57

-Kılıçdaroğlu'nu karşılayan konvoyda kaza: 1 yaralı İZMİR (A.A) - 22.10.2011 - İzmir'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için havalimanında oluşturulan konvoyda yer alan aracın çarptığı bir kişi yaralandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, temel atma ve açılış törenleri ile Ege Sanayici ve İşadamları Derneğinin Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'nda Kılıçdaroğlu'nu karşılayan partililerin, köprülü kavşak temel atma töreni için Menemen'e hareket etmesinin ardından, konvoyun arka bölümünde yer alan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın aracı, karşılama törenine gelenlerden Yılmaz Eroğlu'na çarptı. Yaralanan Eroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24