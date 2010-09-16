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Dünya

KILIÇDAROĞLU'NDAN YOĞUN TEMAS BRÜKSEL (A.A)

16 Eylül 2010 11:46

-KILIÇDAROĞLU'NDAN YOĞUN TEMAS BRÜKSEL (A.A) - 16.09.2010 - AB yetkilileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirmek üzere Brüksel'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gezisinin ilk gününde yoğun temaslarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve Genel Sekreter Yardımcısı Gülsün Bilgehan'la birlikte Brüksel'e gelen Kılıçdaroğlu, programına, partisinin Brüksel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla başladı.  Genel Başkan olarak yaptığı ilk Brüksel ziyareti ile ilgili detayları anlatan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, ''havaalanında VIP'ten geçirilmedi''ğine ilişkin haberler üzerine, iddiaları yalanladı ve beraberindeki basın mensuplarından ayrılmamak için VIP'ten geçmek istemediğini söyledi. Basın toplantısının ardından Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'ne geçen ve burada hazırlanan sunumu dinleyen Kılıçdaroğlu daha sonra TOBB ve TÜSİAD'ın AB temsilciliklerini ziyaret etti. Avrupa Parlamentosu'nun ikinci büyük grubu Sosyalistlerin Başkanı Martin Schulz ve Yardımcısı Hannes Swoboda'yla görüşen Kılıçdaroğlu, Belçika Parlamentosu Başkanı Andre Flahaut ile de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, yoğun günün ardından Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Murat Ersavcı'nın onuruna verdiği yemeğe katıldı.

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