Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl sözü: 2018'i tüm gazeteciler için bir umut yılı kılacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl için bir mesaj yayınladı.

2018'i tüm gazeteciler için bir umut yılı kılacaklarına dair söz veren Kılıçdaroğlu, "2018'in ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet ve huzur getireceğine duyduğum inançla, bütün yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"Bir kez daha bilinmesini isterim ki ülkemizin tüm çocuklarının ayrımcılığa uğramaksızın, özgür bireyler olarak huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye mümkündür. 'Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen' kurmak mümkündür.

"İşsizliği yenmek mümkündür, sevgisizliği ortadan kaldırmak mümkündür. Başta FETÖ, PKK ve IŞİD olmak üzere tüm terör örgütlerini, akılcı politikalarla yok etmek mümkündür. Barışçıl, tutarlı bir dış politika mümkündür. Mahkemede, devlette, seçimde, geçimde, inançta, eğitimde, yaşamda, medyada adalet mümkündür.

"Mühürsüz seçim yoluyla milletimizin 'Hayır' iradesi yok sayılarak, gayrimeşru bir anayasa oluşmuşsa da, sorunlarından arındırılmış demokratik parlamenter sistemi, demokrasiye duyduğumuz bağlılığın itici gücüyle yeniden kuracağız.

"2018, yaşanan tüm acılara rağmen 'Adalet' arayışımızın toplumsal bir talep olarak kökleşmesini sağladığımız 2017'nin, umut dolu devamıdır. Attığımız tüm adımlara değmiştir. Bu vesileyle Enis Berberoğlu'nun Sevgili eşi Oya Berberoğlu'nun şahsında tüm tutuklu milletvekillerinin eşlerine, 2018 yılında hayat arkadaşlarına, çocuklarına, dostlarına özlemlerinin sona ereceğine duyduğum inancı iletiyorum.

"KHK mağdurlarının sembolü Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın, görevlerine dönüş talebiyle başlattıkları eylemlerinin, hepimizi mutlu kılacak bir sonuca ulaşması için gösterdiğimiz çabanın 2018 yılında da kararlılıkla süreceğini vurguluyorum."