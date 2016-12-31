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Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı: 'Sis'i dağıtacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı

31 Aralık 2016 19:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı. 2016 yılının, demokrasi, hukuk, ekonomi, eğitim, iç güvenlik ve dış politika alanında yaşan zorluklarla geçtiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Ancak biliyor ve inanıyoruz ki her yeni yıl umutların tazelendiği, yepyeni bir başlangıç demektir” görüşünü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun yeni yıl mesajı şöyle:

Bizi, huzurlu ve mutlu bir geleceğe taşıyacak yeni bir yolculuk başlıyor. Çünkü biz, ‘İmkânsız’ denilenlerin mümkün, ‘hayal’ denilenlerin gerçek olduğunu gösteren bir tarihe sahibiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anadolu’nun yaşadığı en umutsuz dönemde yaptığı ‘Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır’ çağrısının yol göstericiliğinde yürüyeceğiz. Demokrasi, hukuk, özgürlük ve eşitlik mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Türkiye’yi birinci sınıf demokrasiyle hep birlikte taçlandıracağız. Tevkif Fikret’in yaklaşık 115 yıl önce anlattığı ve günümüzde benzerini yaşadığımız ‘Sis’i dağıtacağız. 2017 yılını, ülkemiz ve bölgemiz için gülümseyerek hatırlanacak bir yıl kılacağız.Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2016 yılında başta şehitlerimiz olmak üzere kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; 2017 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.”

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