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KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ ADLİ YIL MESAJI ANKARA (A.A)

06 Eylül 2010 14:31

-KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ ADLİ YIL MESAJI ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2010-2011 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'e kutlama mesajı gönderdi. Mesajında, Ankara dışında olması nedeniyle açılış törenine katılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Şahsınızda, yargıcı, avukatı, savcısı ile hukuk dünyamıza, saygın ve seçkin yüksek yargı kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine, üyelerine, adli yılda hukukun egemen olması için çaba harcayacak olanlarla, ülkemizin en ücra yerlerinde bile görev yapan adalet dünyamızın çalışanlarına, konuklarınıza ve adli yıl açılış törenine katılanlara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum'' görüşlerini dile getirdi.

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