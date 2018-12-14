Kılıçdaroğlu'ndan yazarlarına 'FETÖ' davası açılan Sözcü'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru da dahil 5 çalışanı hakkında 'FETÖ' davası açılan Sözcü gazetesini ziyaret etti. CHP lideri, "Bir kumpasın kurulduğunu, haksız suçlamaların yapıldığını biliyoruz. Sözcü'ye karşı yapılan bu hareket içimize sindiremiyoruz. Bu FETÖ'cüleri güçlendiren bir harekettir, bunu da hiçkimse unutmasın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarlar Emin Çölaşan, Saygı Öztürk, Deniz Zeyrek, Çiğdem Toker ve Ankara Haber Müdürü Emin Özgönül ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Başdanışman Deniz Demir'in de hazır bulunduğu görüşmede, ‘'Sözcü'ye karşı yapılan bu hareketi içimize sindiremiyoruz. Saray ve çevresine de hatırlatmak isterim. Bu kumpas hiçbir zaman Sözcü yazarlarının geri adım atması gibi süreci başlatmayacaktır. Onlar inandıkları haklı davalarda kalemlerini kullanarak yollarına devam edeceklerdir” dedi.

"İçimize sinmiyor"

Ziyaret sonrası gazetecilere konuşan CHP lideri şöyle konuştu:

“Gazete Cumhuriyete bağlı, Atatürk devrimlerine bağlı demokratik, laik sosyal hukuk devletine bağlı, kadın erkek eşitliğine inanan, insan haklarına inanan bütün haksızlıklara karşı çıkan ve bu amaçla her gün onları satın alan milyonların sözcüsüdür. Genç olmasına karşın bütün haksızlıklara karşı direnç gösteren ve geniş kitlelerin sözcüsü olan Sözcü'ye karşı bir kumpasın kurulduğunu biliyoruz. Haksız suçlamaların yapıldığını biliyoruz. Beni derinden üzen yargının içinde bulunduğu durum. Adalet dağıtması gereken bir kurum eğer adaletsizlik dağıtıyorsa, adalete olan güveni temelden sarsıyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Sözcü ne yaptı? Darbeye karşı çıktı. Sözcü ne yaptı? Cumhuriyeti savundu. Sözcü ne yaptı? Kadın erkek eşitliğini savundu. Sözcü ne yaptı? Herhangi bir vatandaş mağdur olduğu zaman onun sesi oldu. Sözcü ne yaptı çalışanların sözcüsü oldu. Dolayısıyla bir gazeteyi akılalmaz iddialarla suçlamak gerçektende Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun ne kadar vahim olduğunu bize gösteriyor. İçimize sinmiyor.

“Bu kumpas FETÖ'cüleri güçlendiren bir harekettir"

“Sözcü’yü her sabah ülkesini sevenlerin alıp okuduğu gibi ben de büyük bir dikkatle alırım okurum," diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Köşe yazarlarının tamamı gerçekten de ciddi bir mücadele veriyorlar. Bizim çocuklarımız daha iyi bir Türkiye’de yaşasın diye mücadele veriyorlar. Onların kişisel hiçbir beklentileri yok. Ama onlar demokratik bir ülkede çocuklarımızın güzel okullarda okumasını iyi bir yaşam sürdürmesini istiyorlar. Sözcü’ye karşı yapılan bu hareket içimize sindiremiyoruz. Bu Fetö’cüleri güçlendiren bir harekettir, bunu da hiçkimse unutmasın. Saray ve çevresine de hatırlatmak isterim. Bu yaptıklarınız, yargının Sözcü’ye yönelik yaptığı kumpas hiçbir zaman Sözcü yazarlarının geri adım atması gibi bir süreci başlatmayacaktır. Onlar inandıkları haklı davalarda kalemlerini kullanarak yollarına devam edeceklerdir.”