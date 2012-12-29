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Kılıçdaroğlu'ndan Yaşar Kemal'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, edebiyatçı Yaşar Kemal'in Çengelköy'deki evini ziyaret etti

29 Aralık 2012 23:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, edebiyatçı Yaşar Kemal'i evinde ziyaret etti. Yaşar Kemal'in Çengelköy'deki evine gelen Kılıçdaroğlu, burada yaklaşık bir saat kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Yaşar Kemal, evin balkonundan basın mensuplarını selamladı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Yaşar Kemal, edebiyatımızın çınarı, onunla hepimiz gurur duyuyoruz. Olağanüstü güzel eserler verdi. Eserler sadece bizim değil, dünyanın eserleri" dedi.

Yaşar Kemal'in ziyaretin kısalığından yakındığını dile getiren Kılıçdaroğlu, yakın zamanda tekrar Kemal'i ziyarete geleceğini söyledi.

Ziyarette siyasi bir konu konuşulmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, sadece anıların paylaşıldığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Yaşar Kemal'in Kürt siyasetinde önemli biri olduğunu biliyoruz, dün Uludere'nin yıl dönümüydü, bunun hakkında konuştunuz mu?" şeklindeki sorusunu, "Hayır, bu konuda konuşmadık. Sadece anılarını dinledik. Siyasi olarak da İşçi Partisi'nde yaptığı çalışmaları anlattı" diye yanıtladı.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu ile İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı da eşlik etti.

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