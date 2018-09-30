Kılıçdaroğlu'ndan vekillere ‘sokağa çıkın' talimatı

CHP’nin Abant Tabiat Parkı’nda yaptığı TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma Değerlendirme toplantısı sona erdi. Toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekillere Türkiye’de yaşanan ekonomik krizi anlatmaları için sokağa çıkma talimatı verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, ayrıca işadamlarının kriz dolayısıyla intihar ettiğini öne sürerek "Bunun üzerini dış güçler makyajı ile kapatamazlar. Bunu anlatın" dedi.

Hürriyet’in haberine göre Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin görüş ve eleştirilerini dinleyerek yanıt verdi. Basına kapalı yapılan toplantıda, milletvekilleri daha çok yerel yönetim seçimlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulundu. Kılıçdaroğlu ise toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için ABD’li şirket McKinsey ile çalışma kararını değerlendirdi.

"Bundan daha büyük felaket yoktur"

Kılıçdaroğlu’nun “Bundan daha büyük bir felaket yoktur. Bu yeni bir Düyun-u Umumiye’dir. IMF’den bile daha ağır ve kötü bir şeydir. Bu kamudaki ekonomi yönetiminin ortadan kaldırılmasıdır. Bizim kamu görevlilerimiz birçok kez krizlerle, olumsuz şartlarla mücadele etti ve yine yapabilirlerdi. Ama bütün ekonomi yönetimimiz bir yabancı şirketin kucağına bırakıldı” dedi.

"İşadamları intihar ediyor"

Kılıçdaroğlu, Türkiye’de büyük bir siyasi kriz ve ekonomik kriz yaşandığını dile getirerek şu tespitleri yaptı:

“Ekonomik kriz, toplumun üreten kesimlerini etkilemeye başladı. Bu krizden çıkışın olduğunu, çözüm önerilerimizi mutlaka halka anlatmak lazım. Halkın umudunu kırmamak lazım. Topluma çözüm önerileriyle gitmemiz gerekir. Öyle büyük felaket ile karşı karşıyayız ki, insanlar kendisini yakıyor, işadamları intihar ediyor, konkordato kuyrukları var. Bunun üzerini dış güçler makyajı ile kapatamazlar. Bunu anlatın.”

"Bizim çözüm önerilerimizi anlatın"

Kılıçdaroğlu’nun bu konuşmanın ardından milletvekillerine sokağa çıkarak vatandaşa ekonomik kriz ve çözüm önerilerini anlatması talimatı verdi:

“Kahvelere gidin, ev ev gezin, esnafı ziyaret edin, vatandaşı dinleyin ve ekonomik krizi, bizim çözüm önerilerimizi anlatın.”