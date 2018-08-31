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Kılıçdaroğlu'ndan 'Varlık Barışı' eleştirisi: Uyuşturucu ve fuhuş çetelerinin paralarını istiyorlar

Varlık barışında ticari kazançların Türkiye'ye transfer edilmesi süresi 6 ay uzatıldı

31 Ağustos 2018 20:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Varlık Barışı" olarak bilinen düzenlemeyi eleştirdi. 

TIKLAYIN - Varlık barışında süre uzatıldı

Düzenleme kapsamında tam mükellefiyete tabi gerçek kişi ve kurumların kazançlarını Türkiye'ye transfer etme süresi bugün 6 ay uzatılırken;  Kılıçdaroğlu, hükümetin, krizden çıkmak için umudunu uluslararası mafyalara bağladığını savundu.

Twitter'da açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucu çetelerinin, fuhuş çetelerinin, organ ve insan ticareti yapan çetelerin paralarını istiyorlar" dedi.

 

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