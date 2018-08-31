Kılıçdaroğlu'ndan 'Varlık Barışı' eleştirisi: Uyuşturucu ve fuhuş çetelerinin paralarını istiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Varlık Barışı" olarak bilinen düzenlemeyi eleştirdi.
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Düzenleme kapsamında tam mükellefiyete tabi gerçek kişi ve kurumların kazançlarını Türkiye'ye transfer etme süresi bugün 6 ay uzatılırken; Kılıçdaroğlu, hükümetin, krizden çıkmak için umudunu uluslararası mafyalara bağladığını savundu.
Twitter'da açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucu çetelerinin, fuhuş çetelerinin, organ ve insan ticareti yapan çetelerin paralarını istiyorlar" dedi.