T24 - CHP, 15. Olağanüstü Kurultayı'nı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında Ankara Arena Spor Salonu’nda yapıldı. CHP'nin internet sitesinde "Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye 41 Söz" başlığıyla CHP'nin çalışmalarını anlatan bir bildiri yayınlandı.
İşte o 41 söz:
1- Hak ve özgürlükleri genişleten ve güvence altına alan bir Anayasa hayata geçirilecektir.
2- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılacaktır
3- DGM’lerin yerine getirilen özel yetkili mahkemeler kaldırılacaktır
4- Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kumu, Atatürk’ün vasiyetine uygun olarak eski konumuna getirilecektir
5- Medya özgür ve bağımsız olacaktır
6- Özel yaşamın gizliliği sağlanacak, telefon dinleyenlerden, korku imparatorluğu yaratanlardan hesap sorulacaktır
7- Faili meçhul cinayetler aydınlatılarak, devletin içindeki çeteler ortaya çıkarılacaktır
8- YÖK kaldırılacaktır
9- Üniversiteler bilimsel, yönetsel ve mali özerkliğe kavuşturulacaktır
10- Üniversite yönetimlerinde gençlere söz hakkı verilecek ve karar sürecine katılmaları sağlanacaktır
11- Üniversite öğrencilerinin yurt sorunu en geç iki yıl içinde tümüyle çözülecektir
12- Harçlar kaldırılacaktır
13- Aile sigortası getirilerek sosyal devlet güçlendirilecek, yoksulluk tarihe gömülecektir
14- İşsizlik sigortası fonu, amacına yönelik olarak kullanılacaktır
15- Kamuda taşeron işçilik kaldırılarak, taşeron işçiler ILO normlarına göre kadrolu çalıştırılacaktır
16- Kamuda 4/B ve 4/C uygulamalarına son verilecektir
17- Emeklilere milli gelir artışından pay verilecektir
18- Emeklilerin beklediği intibak yasası çıkarılarak, emekliler arasındaki eşitsizlik giderilecektir.
19- tarım ve çiftçi desteklenecek, mazotta ÖTV kaldırılarak, mazot fiyatı yarıya indirilecektir.
20- Kadın ve gençlerimizin siyasette temsili artırılacaktır.
21- Temsilde adalet ilkesini yok eden yüzde 10 seçim barajı kaldırılacaktır.
22- Seçim yasaları değiştirilerek, liderlerin değil, milletin kendi milletvekilini seçebilmesi sağlanacaktır.
23- Siyasi Partiler Yasası demokratikleştirilecek, lider sultasına son verilecektir.
24- Milletvekili dokunulmazlıkları, kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılacaktır.
25- Siyasi Ahlak Yasası çıkarılacaktır.
26- Seçimle gelen milletvekilleri ve yöneticilerin mal bildirimleri internet ortamında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
27- Siyasetin finansmanı şeffaf hale getirilecektir.
28- Parlamentoda, başkanlığını muhalefetin yapacağı, Kesin Hesap Komisyonu kurulacaktır.
29- Kamu İhale Yasası AB standartlarında yeniden düzenlenecektir.
30- GAP Projesi bir an önce tamamlanacak, GAP’a ayrılmış kaynaklar amaçları dışında kullanılmayacaktır.
31- Güney Doğu’daki mayınlı araziler mayınlardan arındırılarak, topraksız köylülere verilecektir.
32- Doğu ve Güneydoğu’da seçilmiş yatırımlara, sıfır faizli ve uzun vadeli kredi verilecektir.
33- Doğu ve Güneydoğu’da işsizlik ve aş sorunu doğrudan yapılacak devlet yatırımları ile çözümlenecektir.
34- Yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilerek, Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke konumdan çıkarılacaktır.
35- Çevre talanına ‘dur’ denilecektir.
36- Rant yasaları değil, kent yasaları çıkarılacaktır.
37- 2/B arazilerinin mülkiyet sorunu çözülecek, kullandıkları araziler orman köylüsüne bedelsiz verilecektir.
38- Üreticinin baş tacı olduğu bir ekonomik düzen kurulacaktır.
39- Ekonomi sıcak paraya değil, ‘çalışana, üretene alın terine’ teslim edilecektir.
40- Bilim ve teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli bir ekonomik kalkınma hedeflenecektir.
41- Türkiye 2023 yılında bölgesinde lider, dünyada oyun kurucu konuma taşınacaktır.