T24 - CHP, 15. Olağanüstü Kurultayı'nı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında Ankara Arena Spor Salonu’nda yapıldı. CHP'nin internet sitesinde "Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye 41 Söz" başlığıyla CHP'nin çalışmalarını anlatan bir bildiri yayınlandı.





İşte o 41 söz:





1- Hak ve özgürlükleri genişleten ve güvence altına alan bir Anayasa hayata geçirilecektir.



2- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılacaktır



3- DGM’lerin yerine getirilen özel yetkili mahkemeler kaldırılacaktır



4- Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kumu, Atatürk’ün vasiyetine uygun olarak eski konumuna getirilecektir



5- Medya özgür ve bağımsız olacaktır



6- Özel yaşamın gizliliği sağlanacak, telefon dinleyenlerden, korku imparatorluğu yaratanlardan hesap sorulacaktır



7- Faili meçhul cinayetler aydınlatılarak, devletin içindeki çeteler ortaya çıkarılacaktır



8- YÖK kaldırılacaktır



9- Üniversiteler bilimsel, yönetsel ve mali özerkliğe kavuşturulacaktır



10- Üniversite yönetimlerinde gençlere söz hakkı verilecek ve karar sürecine katılmaları sağlanacaktır



11- Üniversite öğrencilerinin yurt sorunu en geç iki yıl içinde tümüyle çözülecektir



12- Harçlar kaldırılacaktır



13- Aile sigortası getirilerek sosyal devlet güçlendirilecek, yoksulluk tarihe gömülecektir



14- İşsizlik sigortası fonu, amacına yönelik olarak kullanılacaktır



15- Kamuda taşeron işçilik kaldırılarak, taşeron işçiler ILO normlarına göre kadrolu çalıştırılacaktır



16- Kamuda 4/B ve 4/C uygulamalarına son verilecektir



17- Emeklilere milli gelir artışından pay verilecektir



18- Emeklilerin beklediği intibak yasası çıkarılarak, emekliler arasındaki eşitsizlik giderilecektir.



19- tarım ve çiftçi desteklenecek, mazotta ÖTV kaldırılarak, mazot fiyatı yarıya indirilecektir.



20- Kadın ve gençlerimizin siyasette temsili artırılacaktır.



21- Temsilde adalet ilkesini yok eden yüzde 10 seçim barajı kaldırılacaktır.



22- Seçim yasaları değiştirilerek, liderlerin değil, milletin kendi milletvekilini seçebilmesi sağlanacaktır.



23- Siyasi Partiler Yasası demokratikleştirilecek, lider sultasına son verilecektir.



24- Milletvekili dokunulmazlıkları, kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılacaktır.



25- Siyasi Ahlak Yasası çıkarılacaktır.



26- Seçimle gelen milletvekilleri ve yöneticilerin mal bildirimleri internet ortamında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.



27- Siyasetin finansmanı şeffaf hale getirilecektir.



28- Parlamentoda, başkanlığını muhalefetin yapacağı, Kesin Hesap Komisyonu kurulacaktır.



29- Kamu İhale Yasası AB standartlarında yeniden düzenlenecektir.



30- GAP Projesi bir an önce tamamlanacak, GAP’a ayrılmış kaynaklar amaçları dışında kullanılmayacaktır.



31- Güney Doğu’daki mayınlı araziler mayınlardan arındırılarak, topraksız köylülere verilecektir.



32- Doğu ve Güneydoğu’da seçilmiş yatırımlara, sıfır faizli ve uzun vadeli kredi verilecektir.



33- Doğu ve Güneydoğu’da işsizlik ve aş sorunu doğrudan yapılacak devlet yatırımları ile çözümlenecektir.



34- Yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilerek, Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke konumdan çıkarılacaktır.



35- Çevre talanına ‘dur’ denilecektir.



36- Rant yasaları değil, kent yasaları çıkarılacaktır.



37- 2/B arazilerinin mülkiyet sorunu çözülecek, kullandıkları araziler orman köylüsüne bedelsiz verilecektir.



38- Üreticinin baş tacı olduğu bir ekonomik düzen kurulacaktır.



39- Ekonomi sıcak paraya değil, ‘çalışana, üretene alın terine’ teslim edilecektir.



40- Bilim ve teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli bir ekonomik kalkınma hedeflenecektir.



41- Türkiye 2023 yılında bölgesinde lider, dünyada oyun kurucu konuma taşınacaktır.





