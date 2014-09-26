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Kılıçdaroğlu'ndan su orucu kampanyasına destek

Kılıçdaroğlu: 27 Eylül'deki su orucu kampanyasını ben de destekliyorum. Burdur Gölü kurumasın

26 Eylül 2014 19:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Gölü için 1 milyon kişinin katılması beklenen Göle Yas ve Su Orucu etkinliğini desteklediğini açıkladı.

Burdur Lisinia Doğa Projesi, Göle Yas Belgesel Ekibi ve Göle Hayat Verelim Derneği, Burdur Gölü'ndeki su seviyesinde yaşanan azalma nedeniyle 27 Eylül'de saat 15.00'den 19.00'a kadar su orucu tutma kararı almıştı. Burdur Gölü için 1 milyon kişinin katılması beklenen Göle Yas ve Su Orucu etkinliğine Kemal Kılıçdaroğlu'da destek vereceğini açıkladı.

 

'Su orucu kampanyasını ben de destekliyorum'

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da su orucunu desteklediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “27 Eylül'deki su orucu kampanyasını ben de destekliyorum. Burdur Gölü kurumasın" dedi.

 

Su orucu etkinliğine birçok isim destek verecek

 

Burdur Gölü için su orucuna destek vereceklerini açıklayan isimler arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, film yönetmeni Yüksel Aksu, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, televizyoncu Metin Uca ve sunucu Berna Laçin de bulunuyor.

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