Kılıçdaroğlu'ndan Soylu hakkında suç duyurusu ve tazminat davası

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, iftira ve hakaretten suç duyurusunda bulunup, 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Avukatı Celal Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun, 8 Haziran Cuma günü İstanbul Esenler\'de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı davayı kazanmasıyla ilgili, \"Yine çaktı biliyorsunuz. Rahatlamıştır şimdi. Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme... Eskiden rahat ödüyordu biliyor musunuz? Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyordu. Ataşehir Belediyesi varken \'gelsin paralar\' Beşiktaş Belediyesi varken \'gelsin paralar\' diyordu. El altından arka kapıdan. Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir\" sözleri nedeniyle müvekkili hakkında iftira ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek suç duyurusunda bulundu.



Dilekçede, Kılıçdaroğlu\'nun aleyhine açılmış davaların çoğunu kazandığı, kaybettiği 2-3 dava ile ilgili tüm ödeme ve giderleri kendisinin karşıladığı belirtilerek, \"Şüpheli, eleştiride bulunma amacıyla hareket etmemiştir. Davalı açıkça ve bilinçli bir şekilde vekil edenin kişilik değerlerini hedef almıştır. Davalının, hakaret ve iftiralarının hoş görülebilme olasılığı bulunmamaktadır\" denildi.



Avukat Çelik, aynı dilekçeyi Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'ne vererek, Soylu hakkında 5 kuruşluk manevi tazminat davası da açtı.