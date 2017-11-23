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Kılıçdaroğlu'ndan Soçi'deki Suriye zirvesi ile ilgili açıklama: Elimizden gelen desteği vermeye hazırız

"Yolsuzluk, hırsızlık dünyanın hiçbir bölgesinde milli mesele olarak görülemez"

23 Kasım 2017 16:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soçi'deki Suriye zirvesiyle ilgili olarak "Biz Suriye'deki sorunların çözülmesini öteden beri istiyoruz. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırır" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ambarlı Limanı'nda taşımacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Burada emek var üretim var, vergi var, çalışma var, istihdam var. Burada faaliyet gösteren işçilerin, iş dünyasının tamamını yürekten kutluyorum. Burada gerçek anlamda vergi ödeyenler var. Paralarını vergi cennetlerine gönderenler yok.

Soçi'deki Suriyet zirvesi

Biz Suriye'deki sorunların çözülmesini öteden beri istiyoruz. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırır.

Reza Zarrab davası

Ne olursa olsun o dava görüşülmeden, davanın ayrıntıları ortaya çıkmadan bugünden yorum yapmak doğru değildir. Orada bir yargılama var. Rüşvet veren, yolsuzluk yapan bir adam yargılanıyor. Yolsuzluk, hırsızlık dünyanın hiçbir bölgesinde milli mesele olarak görülemez.

 

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