Kılıçdaroğlu'ndan sendikalara: Ağızları bantlı, işçilerin yerine de biz konuşuruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisi ve TL'nin değer kaybetmesine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan süreçte sendikaların sessiz kaldığını söyleyen Kılıçdaroğlu "Ağızları bantlı" ifadesini kullandı. "İşçilerin yerine de biz konuşuruz" diyen CHP lideri, "Şimdi konuşmayacaklar da ne zaman konuşacaklar" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu önceki gün akşam medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Burada soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Ahmet Takan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından detayları bugünkü (17 Ağustos 2018) aktardı.

Sendikalara tepki gösteren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

İlk kez TÜSİAD ile TOBB bir açıklama yaptılar. Fakat sendikalar hala ağızları bantlı. Ya, fatura size çıkacak kardeşim. Esnaf fatura sana çıkacak kardeşim. Yani sanki boynunu uzatmış kurbanlık koyun gibi bekliyor. Ya, siz çıkıp konuşsanıza. Bu faturanın sorumlusu işçi değildir. Bu işin sorumlusu emekli değildir. Bu işin sorumlusu esnaf değildir. Bu işin sorumlusu çiftçi değildir. Bu işin sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir. Ve kendi yandaşlarına kaynak aktaranlardır.

"Kimse korkudan konuşamıyor"

Şimdi konuşmayacaklar da ne zaman konuşacaklar. O zaman kapatsınlar dükkanlarını. Hiç konuşmasınlar. İşçilerin yerine biz konuşuruz. Emeklinin yerine de biz konuşuruz. Çiftçinin yerine de biz konuşuruz. Ama o zaman, o kurumların kapısına bir kilit vursunlar. Kimse korkudan konuşamıyor. Bizim şikayetimiz toplumsal tarafların itiraz etmemeleri.

Bu koşularda biz ekonomiyi düzelteceğiz? Düzelmez bu ekonomi. Ortada yaşanan nedir? Ekonomik kriz diyoruz. Yaşanan aslında bir siyasal krizdir. Siyasal krizin ekonomiye yansımasıdır.

Bir kişinin aklı Türkiye'nin ortak akıl oldu. 'Millet millet' diyor. Milletten tanımı şu; 'millet benim' diyor. Bir kişi millet o kadar!..