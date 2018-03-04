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Kılıçdaroğlu'ndan şehit yakınlarına taziye telefonu 

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de şehit olan askerlerin yakınları ile telefonda görüşerek taziye dileklerini iletti

04 Mart 2018 16:03

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'de şehit olan askerlerin yakınları ile telefonda görüşerek taziye dileklerini iletti. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'de şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç\'un babası Ahmet Koç, Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik\'in babası Zeynel Abidin Çevik, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe\'nin babası Mustafa Gökçe, Uzman Çavuş Recep Çetin\'in babası Eyüp Çetin, Jandarma Astsubay Uğur Palancı\'nın annesi Yasemin Palancı, Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel\'in amcası Niyazi Demirel ve Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek\'in kardeşi Nimet Dinek ile Bingöl\'de şehit olan Er Ömer Sarı\'nın babası İlhami Sarı ile telefonda görüştü. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. 

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