T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan şehit ailelerine taziye telefonu

Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerini aradı

25 Aralık 2016 19:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen askerlerin ailelerini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Kılıçdaroğlu, şehit ulaştırma er Raşit Yücel'in annesi Şükran Yücel'i, muhabere er onbaşı Abdulsamet Özen'in babası Hüseyin Özen'i, piyade er Serdar Amak'ın babası Arif Amak'ı, sıhhiye er Hasan İlhan'ın babası Süleyman İlhan'ı, piyade onbaşı Mustafa Cihan'ın babası Muhterem Cihan'ı ve piyade çavuş Arif Tuğ'un babası Haydar Tuğ'u telefonla aradı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, görüşmesinde, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelere ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

 

ETİKETLER

Kemal KılıçdaroğluKayseriterörşehittelefon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24