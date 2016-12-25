Kılıçdaroğlu’ndan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen askerlerin ailelerini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.
Kılıçdaroğlu, şehit ulaştırma er Raşit Yücel'in annesi Şükran Yücel'i, muhabere er onbaşı Abdulsamet Özen'in babası Hüseyin Özen'i, piyade er Serdar Amak'ın babası Arif Amak'ı, sıhhiye er Hasan İlhan'ın babası Süleyman İlhan'ı, piyade onbaşı Mustafa Cihan'ın babası Muhterem Cihan'ı ve piyade çavuş Arif Tuğ'un babası Haydar Tuğ'u telefonla aradı.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu, görüşmesinde, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelere ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.