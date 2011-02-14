Kılıçdaroğlu'ndan Oda Tv yorumu: Bu mu ileri demokrasi!

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Doğrulardan rahatsız olan bir hükümet ileri demokrasiyi getirebilir mi? Göreceksiniz önümüzdeki süreç içinde baskılar giderek artacaktır' dedi.



Kılıçdaroğlu, İstanbul’dan Ankara’ya gelişinde Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, "Ergenekon Soruşturması"nda yaşanan gözaltılar ve kendisinin kullandığı "Bir gün bizi de alacaklar" ifadesini hatırlatarak, "Kaygınızın sebebi nedir?" sorusunu yöneltmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Bir iktidar düşünün ’ileri demokrasi’ diyor, bütün medyayı baskı altına aldı. Televizyonlar baskı altında, internet sitesine bile tahammül edemiyor. Ne söyleyeyim ben? Bunun adı ileri demokrasi mi? O internet sitesinin kabahati ne? Gerçekleri yazmak, doğruları yazmak... Hükümet rahatsız oluyor. Doğrulardan rahatsız olan bir hükümet ileri demokrasiyi getirebilir mi? Göreceksiniz önümüzdeki süreç içinde baskılar giderek artacaktır."





CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor



Kılıçdaroğlu, Yargıtay ve Danıştayda daire sayısının artırılmasına ilişkin kanunla ilgili Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunup bulunmayacaklarına ilişkin soru üzerine ise "Yargının konumuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine başvuracağız" dedi. Bu konuda dilekçe taslağının hazırlandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, yarın TBMM’deki grup toplantısı öncesinde karar alacaklarını ve ardından başvuru yapacaklarını söyledi.



Milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Getirsinler. Biz bütün milletvekillerimizin dokunulmazlığının kaldırılmasını isteriz. AKP’lilerinki kalabilir. Onlar kendi dokunulmazlıklarını koruyabilirler. Biz bütün milletvekillerimizin dokunulmazlıklarının kalkması istiyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, bu konuda eleştiride bulunduğunun ifade edilmesi üzerine de "Eleştiride bulunduk. Onlara açık çek veriyoruz. Getirin milletvekillerimizin dokunulmazlıklarını kaldırın. Eğer hapse girmesi gereken varsa onlar da hapse girsinler. Belki AKP daha rahat eder böylece" diye konuştu.





