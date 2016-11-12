Kılıçdaroğlu’ndan milletvekillerine: Parti disiplini içinde hareket edin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, JW Marriot Hotel'de gerçekleştirilen Anayasa Çalıştayı'nın ardından partisinin milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinden ‘parti disiplini’ içerisinde hareket etmesini istediği öğrenildi.

‘Ben çıkıp tıp hakkında konuşuyor muyum?’

Alanında uzman olmayan kişilerin özellikle televizyon programlarına katılmasına karşı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu'nun, "Ben çıkıp tıp hakkında konuşuyor muyum?" dediği ifade edildi. Toplantının kapanışında da bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin "Türkiye'nin birleştirici gücü" olduğunu söylediği belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ve CHP'nin düşüncelerinin vatandaşlara iyi anlatılması gerektiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, partililerden ev ev gezerek bunları anlatması istediği de öğrenildi.

‘PM bildirisinin içeriği iyi anlatılsın’

Toplantıda CHP'nin 6 Kasım PM toplantısı sonrası yayınlanan bildiri de konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun bildirinin içeriğinin iyi anlatılmasını istediği belirtildi.



