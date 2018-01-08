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Kılıçdaroğlu'ndan Metin Göktepe mesajı

"Özgür, adil ve demokratik bir Türkiye, Metin Göktepe'ye vicdan borcumuzdur!"

08 Ocak 2018 17:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 yıl önce bugün polisler tarafından işkence edilerek öldürülen gazeteci Metin Göktepe'yle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Özgür, adil ve demokratik bir Türkiye, Metin Göktepe'ye vicdan borcumuzdur!" dedi.

Kılıçdaroğlu mesajında, "Haber peşindeyken gözaltına alınarak öldürülmüş gencecik bir gazeteciydi... Katilleri yargılansa da ne annesinin gözündeki yaş bitti ne de içimizdeki utanç. Özgür, adil ve demokratik bir Türkiye, Metin Göktepe'ye vicdan borcumuzdur!" ifadesini kullandı.

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