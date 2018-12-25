Kılıçdaroğlu'ndan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen tepkisi: Amaçları ekonomik gündemi saklamak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın gözaltına alınmasını partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “büyük bir korkutma ve sindirme çabasının ürünü" diyerek değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Asıl amaçları Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik gündemi saklamak” diye tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’nin dünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında sanatçılar Akpınar ile Gezen’in gözaltına alınması ele alındı. MYK üyeleri tek tek söz alarak bu konuda görüşlerini bildirirken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun da bu konuda bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Akpınar ve Gezen’in gözaltına alınmasını, “Büyük bir korkutma ve sindirme çabasının bir ürünüdür” diye değerlendirdi. Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma açılması ve iki ismin polis eşliğinde adliyeye götürülmesiyle Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik gündemin saklanmak istendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu’nun, “Bu gündem üzerinden tartışmaların önünü kesmek istiyorlar. Sonuna kadar bu arkadaşlarımızla birlikte olacağız ve dayanışacağız” dediği belirtildi.

MYK toplantısında Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin 6’sının görev süresinin uzatılması da ele alındı. Edinilen bilgiye göre şaibeli kararlarla gündeme gelen YSK üyelerinin görev sürelerinin uzatılması CHP MYK toplantısında “Çetenin süresi uzatılıyor” yorumlarına neden oldu. CHP lideri Kılıdaroğlu’nun da YSK başkanıyla birlikte 6 üyenin görev süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak, “Adil seçime müdahale eden ve seçimin sonuçlarıyla ilgili olarak yarış başladıktan sonra kuralları değiştiren bir YSK var. Bu YSK’nin süresinin uzatılması tamamen keyfi bir şey” dediği öğrenildi.

CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 27 Aralık’ta yapılacak tanıtım etkinliği dünkü MYK toplantısında ele alındı. Kılıçdaroğlu’nun tüm MYK üyelerinden etkinliğe katılmalarını istediği öğrenilirken, 81 il başkanına da davet gittiği belirtildi.