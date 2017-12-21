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Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz'a taziye ziyareti (2)

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz Cumartesi günü oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a taziye ziyaretinde bulundu

21 Aralık 2017 19:48

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz Cumartesi günü oğlu Yavuz Yılmaz\'ı kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz\'a taziye ziyaretinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu, birlikte saat 15.00 sıralarında Mesut Yılmaz\'ın Beykoz\'da bulunan evine geldi. Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, Kılıçdaroğlu ve eşini kapıda karşıladı. Yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve beraberinde gelen heyet taziye ziyaretinden ayrıldı.

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu\'nun da Kılıçdaroğlu ile birlikte taziye ziyaretine geldiği öğrenildi. 

 

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