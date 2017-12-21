KILIÇDAROĞLU'NDAN MESUT YILMAZ'A TAZİYE ZİYARETİ 

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz cumartesi günü oğlu Yavuz Yılmaz\'ı kaybeden Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'a taziye ziyaretinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu, birlikte saat 15.00 sıralarında Mesut Yılmaz\'ın Beykoz bulunan evine geldi. Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz Kılıçdaroğlu ve eşini kapıda karşıladı. Yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve beraberinde gelen heyet taziye evinden ayrıldı. Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu\'nun da Kılıçdaroğlu ile birlikte taziye evine geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Konvoyun Mesut Yılmaz\'ın evinin bulunduğu siteye girişi

-Akif Hamzaçebi\'nin aracından çıkarak basın mensuplarına selam vermesi

-Aracın ayrılması

-Genel ve detaylar

