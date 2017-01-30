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Deutsche Welle

Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'e suçlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Süddeutsche Zeitung’a verdiği röportajda Almanya Başbakanı Merkel'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermekle suçladı.

30 Ocak 2017 17:38

Almanya'da Süddeutsche Zeitung gazetesinin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye politikasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Merkel'in mülteci krizinde çözüm sağlamak amacıyla 2015 yılında Türkiye'ye geldiğinin hatırlatılması üzerine, Merkel'in 2 Şubat'ta Ankara'ya gerçekleştireceği ziyarete atfen, "Belki de gelmesinin nedeni yine Erdoğan'ı desteklemektir, ona yardım etmektir" dedi. Erdoğan'ın Merkel'in ziyaretini başkanlık sistemine bir destek olarak aksettireceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Merkel'in böyle bir niyeti olmasa bile, Erdoğan bu şekilde lanse edecektir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Peki Merkel gelmese sizce daha mı iyi olur" sorusuna ise "Bu ziyaretinin nedenlerine bağlı, nedenleri bilmiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı, Merkel'den Türkiye'nin AB üyeliği için destek istedi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin en kısa zamanda AB üyesi olmasını bekliyoruz. Merkel'in bu konuda çaba göstermesini bekliyoruz. Diğer fasıllar da olabildiğince hızlı şekilde açılmalı ve vize muafiyeti sağlanmalı" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk kez Türkiye'ye gidecek. Bir gün sürecek olan ziyarette Merkel'in muhalefetin temsilcileri ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Merkel'in ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile görüşmelerinde mülteci sorunu, terörle mücadele ve Türkiye'deki siyasi durumun gündeme geleceği tahmin ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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