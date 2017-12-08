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Kılıçdaroğlu'ndan 'Lozan' açıklaması

"Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyması gerekir"

08 Aralık 2017 21:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Lozan Anlaşması'na uygun olarak azınlıklara kendi dini liderlerini seçme hakkı vermesine karşın, Yunanistan'da Türklere bu hakkın tanınmadığını söyledi.

Londra'da düşünce kuruluş Chatham House'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, İngiltere'deki temasları nedeniyle ziyareti yakından takip etme imkanı bulamadığını söyledi. 

Erdoğan'ın dünkü temaslarında gündeme gelen Lozan tartışmasıyla ilgili değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, "Lozan Anlaşması'na göre Türkiye'de azınlıklar kendi liderlerini seçebiliyorlar. Yunanistan'da da Türklerin kendi dini liderlerini seçimle yapmaları gayet doğal, anlaşmanın gereği. Türkiye bu kurala uyduğu halde Yunanistan bu kurala uymuyor." dedi. 

Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Yunanistan'a gittiğinde kendisinin de atanmış dini lideri değil, seçilmiş olanı ziyaret ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Benim demokrasi kültürümde bu var. Dolayısıyla bu bağlamda Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına uyması gerekir." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Yunan mevkidaşı Prokopis Pavlopoulos ile baş başa görüşmesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Lozan Anlaşması'nın güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Batı Trakya'da, maalesef oradaki Müslümanların baş müftüsünü, oradaki imamlar, din adamları seçememiştir. Nasıl oluyor da Lozan Anlaşması'nın uygulamada olduğunu söylüyoruz. Demek ki Lozan uygulamada değil" ifadelerini kullanmıştı. 

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