Kılıçdaroğlu'ndan kurultay öncesi Enis Beberoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında bir yılı aşkın süredir Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, CHP kurultayı öncesinde milletvekillerinin görüşlerini aldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 15.40 sıralarında, CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun bulunduğu Maltepe Cezaevi’ne gitti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Biliyorsunuz önümüzdeki hafta kurultayımız var. Kurultay öncesi milletvekillerimizin görüşlerini alıyoruz. Enis bey haksız yere hapiste yatıyor. Onun da görüşlerini aldım” diye konuştu.(DHA)