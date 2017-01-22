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Kılıçdaroğlu’ndan Kamer Genç mesajı

“Kamer Genç milletin hakkını herkese karşı koruyan halkın tertemiz bir temsilcisiydi”

22 Ocak 2017 20:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanvekili ve eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ölüm yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. 

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle: 

"Tunceli Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, saygın hukukçu, değerli yol arkadaşım merhum Kamer Genç’i her gün artan bir özlemle anıyoruz.

"Kamer Genç örnek olacak bir yaşam sürdü. İlkelerinden asla taviz vermedi, her zaman dürüst ve onurlu oldu. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak gösterdiği üstün çalışkanlık ve başarılarla ülkemize hizmet ederken de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde elinde fenerle yolsuzluğa bulaşmış bir kara düzen içerisinde onurlu bir insan ararken de temel ilkeleri doğrultusunda hareket etti. Cumhuriyete âşık büyük bir vatansever ve demokrat olarak bu ülkede yaşanan her tür baskıya, adaletsizliğe ve haksızlığa karşı dimdik durdu. 1982 Anayasası'nın tümüne hayır oyu kullanan tek danışma üyesiydi. Deniz Feneri gibi yolsuzlukların amansız takipçisiydi. Demokrasiye darbe vuranlar da, yetim hakkına el uzatanlar da karşılarında onu buldu. Kamer Genç milletin hakkını herkese karşı koruyan halkın tertemiz bir temsilcisiydi.

"Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Kamer Genç’i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyor, sevenlerine, hemşehrilerine ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum."

 

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