Kılıçdaroğlu'ndan ittifak yasa teklifine 7 maddelik itiraz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ile MHP milletvekillerinin gece yarısı TBMM'de yasalaştırdığı "İttifak yasa teklifi'ne tepki göstererek, "Bu teklif seçim güvenliğini ortadan kaldıracak. Referandumda geçersiz olan mühürsüz oy pusulaları şimdi geçerli hale gelecek. Bu teklif referandumun gayrimeşru olduğunun kanıtıdır" ifadesini kullandı.

Uyuşturucu kullanımının 10 yaşa indiğini belirten Kılıçdaroğlu "35 bin çocuk uyuşturucu tedavisi gördü. Uyuşturucu ile mücadele edeceğine gazetecilerle mücadele ediyorsun. Medya özgürlüğü bütün demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Gazeteci ne görüyorsa onu yazacaktır. Gazeteci gücü denetleyecektir" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Kaçacak diye gözaltına aldılar. Suçsuz gazeteciler cezaevine atılıyor. Hiçkimse şunu unutmasın her Cumhuriyet çalışanı Uğur Mumcu'nun öğrencisidir, onun gibi onurlu ve dik dururlar" şeklinde konuştu.

CHP Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

- Gazeteler kapatılabilir, milletvekilleri hapse atılabilir ama mutlaka bu ülkeye demokrasiyi ve huzuru getireceğiz.



- Şimdi şeker fabrikalarını özelleştirmek istiyorlar. Size sözüm söz CHP iktidarında onları geri alıp köylüye yeniden vereceğim.

- Geçen hafta grup toplantısında Gökhan Açıkkollu isimli öğretmeni anlatmıştım. 20 Temmuz öncesi ihraç ediliyor, öldükten sonra hainler mezarlığına gömülmeye çalışılıyor. Ben Açıkkollu'nun işkence ile öldürüldüğünü söyledim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen "İşkence yapılmadı" diye cevap verdi.

- Doktor Ömer Gergerli oğlu bunun üzerine şu açıklamayı yaptı: Adil raporları gördüm. Açıklamalar yanlış. Sırt, boyun ve kaburgalarındaki kırıklardan bahsedilmemiş.

- Bir insanın durup duruken neden kaburgaları kırılsın? Benim açıklamamdan niye rahatsız oluyorsun? Avukat diyor ki: En az 15 kişiyi gördüm, işkence yapıyordu... Sen savcı olarak bu avukatı çağırıp niye sormuyorsun? Suçluysa yargılarsın, hapse atarsın. İşkence ne demek?

- Her Cumhuriyet çalışanı Uğur Mumcu2nun öğrencisidir; onun gibi dik ve onurlu dururlar.

- Uyuşturucu kullanma yaşı 10'a indi. 35 bin çocuk uyuşturucu tedavisi gördü. Uyuşturucu ile mücadele edeceğine gazetecilerle mücadele ediyorsun. Medya özgürlüğü bütün demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Gazeteci ne görüyorsa onu yazacaktır. Gazeteci gücü denetleyecektir.

- Cumhuriyet çalışanları aylarca cevaevinde kaldılar. Akın Atalay yarın 500 gündür cezaevinde olacak. Neden? Kaptan cezaevinde olacakmış. Akın Atalay yurtdışındaydı. arandığını duyunca Türkiye'ye geldiler.

- Kaçacak diye gözaltına aldılar. Suçsuz gazeteciler cezaevine atılıyor. Hiçkimse şunu unutmasın her Cumhuriyet çalışanı Uğur Mumcu'nun öğrencisidir, onun gibi onurlu ve dik dururlar.

7 maddeyele itiraz

İttifak yasasını çıkardılar. Bu yasa teklifinin 7 özelliği var.

1- Haksız temsil artıyor, milli irade gasp ediliyor.



2- Baraj fiilen artarak devam ediyor. 12 Eylül yüzde 10 barajını getirmişti. 20 Temmuz darbecileri bunu savunuyor. İki baraj getiriyorlar, bir yüzde 10, bir yüzde 51.

3- Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Temsilde adalet ortadan kalkıyor.

4- Bu teklif seçim güvenliğini ortadan kaldıracak. Bu ne demektir, referandumda geçersiz olan mühürsüz oy pusulalarının şimdi geçerli olmasıdır. Bu teklif referandumun gayrımeşru olduğunun kanıtıdır.

5- Bu teklif aynı zamanda sopalı bir seçim hazırlığıdır. Polisler sandık çevresine girebilecek.

6- Partilerin denetimini azaltma amaçlanmaktadır. Hanedanın memurları sandığın başında görev yapacak.

7- Vali istediği sandığı istediği yere koyabilecek.

Buradan milletime sesleniyorum. Masa başında milletvekili sayısını artıracağız diye düşünenleri sandığa gömeceğiz.