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Kılıçdaroğlu'ndan "İspat etmezsen boğazına ne takacağız göreceksin" diyen Soylu'ya suç duyurusu

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Soylu hakkında ayrıca 100 bin liralık tazminat davası da açtıklarını söyledi

11 Aralık 2017 15:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik  "İspat etmezsen boğazına ne takacağız göreceksin" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Açıklamanın tehdit niteliğinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Soylu hakkında ayrıca 100 bin liralık tazminat davası da açtıklarını söyledi. 

İçişleri Bakanı Soylu, yurtdışına para gönderme polemiği üzerinden eleştirdiği Kılıçdaroğlu için "Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum sen bittin" ifadesini kullanmıştı.

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Kemal KılıçdaroğluSüleyman Soylusuç duyurusu

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