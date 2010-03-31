Kılıçdaroğlu’ndan ıslak imzalı belgeler

T24 - CHP Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu, Almanya'daki Deniz Feneri e.V davasında ''kurye'' olarak adlarının geçtiğini belirttiği iki kişi arasındaki para teslimatına ilişkin ''belgeleri'' açıkladı.



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında, Deniz Feneri konusunda Almanya'da yapılan yargılama ile Türkiye'deki süreci anımsattı.



Türkiye'de uzun süredir devam eden soruşturmada hangi delillere ulaşıldığını bilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu;



''Ancak soruşturma sürecine ilişkin olarak ciddi kaygılar taşıdığımızı da belirtmek isteriz. Özellikle yapılan aramalarda izlenen yöntem bu kuşkularımızı beslemiştir. Kaldı ki Almanya tarihinin en büyük soygunu olarak adlandırılan davanın, aslı da asıl failleri de Türkiye'de olduğuna göre, soygunun Türkiye boyutunun Almanya'dan büyük olduğu kuşkusunu haklı olarak aklımıza getirmektedir. Bazı asli faillerin soruşturma aşamasında konuşmama haklarını kullanmaları da bu görüşümüzü perçinlemektedir. Ayrıca bazı AKP yetkililerinin Türkiye'deki asli faillerle olan ilişkileri de soruşturmanın önündeki en ciddi engellerden biri olarak görülmektedir.''



Açıkladığı belgelerin, Türkiye'deki Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturmaya önemli bir katkıda bulunacağını belirten Kılıçdaroğlu, 18 belgenin orijinalinin de kendisinde olduğunu belirttiği 2'sinin fotokopilerini basın mensuplarına gösterdi.



Belgelere göre, toplam 4 milyon 580 bin Avro'luk bir para teslimatının söz konusu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Eminim bu belgeler Almanya'da açılan 2. Deniz Feneri davasının da önemli delilleri arasında yer alacaktır'' dedi.





Kılıçdaroğlu, şu iddialarda bulundu;



''Bu belgelerin altında imzası olan Hakkı Sadal ile İzzet Kurum, Deniz Feneri e.V. davasında adları geçen kişiler. Hakkı Sadal kurye görevini üstlenen kişi. Deniz Feneri çevresinde 'amca' adıyla geçiyor... İzzet Kurum ise Almanya'da görülen davada mahkum olan Mehmet Gürhan'ın kayın biraderi. Yine Türkiye'ye para akışında önemli kuryelerden biri olarak soruşturuluyor. Almanya'da açılan davanın savcılık iddianamesinde, İzzet Kurum ve Hakkı Sadal'ın Almanya'dan Türkiye'ye getirilerek Zekeriya Karaman'a elden teslim edilen paraların kuryeliğini yaptığı belirtiliyor.



Bu tutanaklardan ikisi orijinaldir. Yani güncel anlatımla 'ıslak imzalı'... Belgelerin asılları ve fotokopiler soruşturmayı yapan savcılığa teslim edilecektir. Bu belgeler, yurt dışında toplanan paraların bir bölümünün kimler tarafından Türkiye'ye getirildiğini ve kime teslim edildiğini göstermektedir. Tutanaklarda imzası olan Hakkı Sadal ile İzzet Kurum'un gerek Türkiye'de gerek Almanya'da Kanal 7 çalışanı olup olmadıklarının da savcılıkça sorgulanması gerekmektedir. Çünkü soygunun asıl patronları bunlar değildir, paraları teslim alan, yolsuzluğu organize eden asıl faillerin bulunması gerekiyor.''



''4 milyon 580 bin Euro’nun Türkiye'de niçin ve kimler için harcanmıştır'' diye soran Kılıçdaroğlu, konunun 4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Yasa çerçevesinde de soruşturulması gerektiğini belirtti.



Kılıçdaroğlu, ''İnsanların en temiz duygularını sömürerek, yolsuzluk yapanlardan hesap sorulmasını ve yolsuzluk yapanların yargı karşısına çıkarılmasını bekliyoruz'' dedi.



Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, tutanakların para alış verişinin nerede yapıldığını göstermediğini belirtti.



Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ama bu paranın bir şekliyle yurt dışından getirildiği ve İzzet Kurum'a verildiği gözüküyor. İki orijinal belge de öyle. Bunların dışında 16 tane daha tutanak var. Cumhuriyet savcılığına teslim edeceğiz bunları. Hem orijinal belgeyi hem de elimizdeki diğer tutanakları. Dolasıyla savcılık teslim yeri konusunda bilgilerine başvuracaktı. Büyük bir rakam. Büyük bir olasılıkla Almanya'da açılacak ikinci davada bu belgeler de istenecektir. Orada da önemli bir belge olacağını düşünüyoruz'' diye konuştu.







