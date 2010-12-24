Kılıçdaroğlu'ndan 'İkinci dil ülke böler' uyarısı

T24- CHP'nin 15. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Kürt kelimesini hiç kullanmamakla eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki dil hakkındaki görüşlerini ilk defa açıkladı. "Resmi dil olan Türkçe'nin yanına başka bir dil konulamayacağını" savunan Kılıçdaroğlu, "iki dil yüzünden bölünen" Belçika'yı örnek göstererek uyardı.





Kılıçdaroğlu, Belçika örneğinin gözönünde tutulmasını isteyerek, “İşte herşey ortada, iki dil denildi, ülke bölünüyor” dedi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Anayasamız ve yasalarımız resmi dilin Türkçe olduğunu emrediyor. Yasalarımızda anadil yasağı yoktur. Bunun öğrenilmesi konusunda da ilk teklifi CHP vermiştir. Resmi dil Türkçe’nin önüne veya yanına başka dil konulması doğru değil. Bu Anayasa’ya da yasalara da aykırı. Her parti de konuya böyle bakmalı. Bütün partilerimiz ayrılık yaratacak, onu güdüleyecek şeyleri söylemekten, yapmaktan uzaklaşmalıdır. Ortak bir toplum, barış içinde bir arada yaşar, toplum böyle oluşturulur. Ayrılıkla ayrıcalık çok tehlikeli olur. Bakın Belçika gözönünde. Ülkede iki dil olsun denildi. Bölünüyor. Ana dile evet, ama Türkçe’nin yanında başka dil yanlış olur.



Başbakan’ın sessizliği



Ben bu konuda Başbakan’ın günlerdir süren sessizliğine anlam veremiyorum. Neler olup bittiğini de bilmiyoruz. Bazı görüşmeler yapıldığını duyuyoruz. Kapalı kapılar ardında neler, neler konuşuluyor bilmiyoruz. Hükümet açılımdan söz etti. Bu açılımın neresinde onu da bilmiyoruz. Tam bir kara tablo var. Bize bilgi vermiyor, vermez de. Toplumsal uzlaşmaya niyeti yok. Bildiğini okuyor. Ama bildikleri birilerinin ona dikte ettirdiği.”



Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Barack Obama’ya önceki gün bir mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, yolladığı mektup konusunda, “Böyle bir tasarının ABD Temsilciler Meclisi’nden geçmesini istemiyoruz. Bunun Türkiye-ABD ilişkilerini zedeleyeceğini biliyoruz. Ulusal sorun olarak görüyoruz. ” dedi.