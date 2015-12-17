Kılıçdaroğlu: Eren Erdem'in Rus televizyonunda böyle bir konuşma yapmasını doğru bulmadım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Russia Today'e demeç veren CHP Milletvekili Eren Erdem'in "IŞİD, sarin gazını Türkiye’den aldı’’ ifadelerini değerlendirdi. "Eren Erdem'in Rus televizyonunda böyle bir konuşma yapmasını doğru bulmadım" diye konuştu. Erdoğan'ın Erdem'e yönelik "Bu nasıl ihanettir. Kendi partisinden niye ses çıkmıyor" açıklamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem, Türkiye Cumhuriyeti'ni suçladıysa ben onu partide tutmayacağım. Ama eğer suçlamadıysa Sayın Cumhurbaşkanı Eren Erdem'den özür dileyecek mi?" sorusunu dile getirdi.

Eleştirilere neden olan “Barikatları kuran arkadaşlar, lütfen barikatları kaldırın” sözlerine de açıklık getiren Kılıçdaroğlu, "Suriçi'nde PKK'nın zorla hendek kazdırdığını söylemiştim. Ben orada örgüt tarafından zorla hendek kazdırılanları kastettim. Partimizin teröre karşı duruşundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

CHP'nin neden iktidar olamadığına ilişkin olarak öz eleştiride bulunan Kılıçdaroğlu, partinin tarihsel mirasından kurtulamadığını savundu. 7 Haziran seçimleri sonrasında gerçekleşen Erdoğan- Baykal görüşmesinin kendisinin bilgisi dahilinde geliştiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, CHP'nin TBMM Başkan adayı olan Deniz Baykal'ın kendisine "Siz ne zaman isterseniz ben çekilirim" dediğini aktardı.

Başkanlık sistemi tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Başkanlık sistemi tartışılabilir biz tartışılamaz demiyoruz. Biz başkanlık sistemi derken ne demek istiyorsunuz çıkın halka açıklayın diyoruz. Biz parlamenter sistemi savunuyoruz" diye konuştu.

Habertürk televizyonunda Ece Üner'in moderatörlüğünde; Habertürk Gazetesi Yazarı Fehmi Koru ve Prof. Dr. Fuat Keyman'ın sorularını yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bölgeye defalarca gittim, çok ciddi sorunlar var. Bölgenin sorunlarının acilen çözülmesi lazım. Daha önce de parlementoda önerimizi verdik, her parti önerisini versin dedik. Bugün hepimizin üzüldüğü bir noktaya geldik. İktidarın bu süreci iyi yürütemediğini gördük. Terör örgütü PKK'nın bölgeye silah yığdığını defalarca söyledik. Olaylara iki cepheden bakabildmemiz lazım. Terörden kötü etkilenen bir halk var. Göç ediyor insanlar, bu karda kışta nereye gidecekler? Devlet bu insanlara kucak açmış durumda değil. Biz hala bu sorunun toplumsal uzlaşmayla çözüleceğine inanan bir partiyiz. Geçmişte hatalar yapıldığını iyi biliyoruz; bu hatalar sadece AKP'nin yaptığı hatalar da değil.



"Hendek kazan arkadaşlar" ifadesi





Tahir Elçi'nin katledilmesinin ardından Diyarbakır'a gitmiştim. Suriçi'nde PKK'nın halkı esir aldığını ve halkı evlerinden çıkmaması için tehdit ettiğini söylemiştim. PKK'nın zorla hendek kazdırdığını söylemiştim. Ben orada örgüt tarafından zorla hendek kazdırılanları kastettim. Partimizin teröre karşı duruşundan kimsenin şüphesi olmasın.



Şehirler silah depolarına dönüştürürken neden önlem alınmadı. Askerler valilere yazdılar "Şurada terör örgütü konuşlanmış, operasyon yapacağız" dediler, valiler izin vermedi.

Halk terörden çok kötü etkileniyor. 300 bin kişi bir yerden göç ediyorsa bir oturup düşülmesi lazım. Bölgeye bizim kadar giden bir parti yok. Sivil toplum örgütleriyle görüşmek, vatandaşlarımızın dertlerini dinlemek için. Bizim için Diyarbakır'la Trabzon'un bir farkı yok. Eğer bize 'gidip bir çare bulun' deseler vatandaşı dinlemekten başka bir çaremiz yok.



Sayın Davutoğlu terörle ilgili gizli oturum düzenlemeli. Bu yapılabilir, sayın Davutoğlu bunu yapabilir. Biz sorunun çözümüne hazırız. Bütün yabancı ülkelerin ajanları Doğu ve Güneydoğu'da. Çivisi çıkmış bir durum var. Terörün bitmesi için hükümete her türlü desteği veririz. Sayın Davutoğlu, randevu alıp gelecek önümüzdeki günlerde, ben bu olayı da kendisiyle görüşeceğim.

Yeni anayasa





Önümüzdeki günlerde gelir hangi reformları yapacağını söylerlerse biz reformları önünü tıkayacak değiliz. 12 Eylül'ün darbe hukukunun değişmesi lazım. Biz her şeyi Anayasa'ya bağlamışız ama ondan önce altındaki yasaların düzelmesi lazım. Darbe hukuku yüzünden parlementer sistem çalışmıyor. Hukuk sistemi değişmedikçe demokrasi gelmez. Bu meclisin Anayasa yapacağından umutluyum.



Çözüm süreci





Şu anda çözüm sürecinden başka bir noktadayız. Öyle özyönetim falan olmaz ne demek özyönetim? Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde özyönetim olmaz. Ben yerel yönetimin güçlü olması taraftarıyım.



Eren Erdem'in açıklamaları





Eğer Eren Erdem, Türkiye Cumhuriyeti'ni suçladıysa ben onu partide tutmayacağım. Ama eğer suçlamadıysa Sayın Cumhurbaşkanı Eren Erdem'den özür dileyecek mi? Cumhurbaşkanı bu konuyu açarken metni alıp okuması lazım. Suçlayacaksa Başsavcılığı suçlayacak. Eren erdem'e güvenirim, ne konuştuğunu bilen bir insan. Bu konuda daha önce soru önergesi vermiş, tutanaklar meydanda. İddia savcının iddiası. Rus televizyonuna böyle bir demeç vermesi zamanlama olarak doğru değil.

CHP'de kurultay sesleri





Bir partide genel başkan adayları çıkıyorsa bundan daha güzel ne olabilir ki? Biz parti için meclis başkan vekillerimizi bile seçimle belirliyoruz.



CHP'nin tarihsel mirası





"Camileri ahıra çevirdiler" diyorlar. Hangi camiyi ahıra çevirmişiz. Soruyoruz, meclis önergesi bile verdik, cevaplayamıyorlar. Özel olarak biz geçmişe gidelim diye bir çabamız yok; geçmiş geçmişte kalmıştır. Önemli olan geleceğe yönelik neler söylüyoruz ona bakın. Dini siyasete alet etsek tabanımız diyecek ki "Nereden çıkardınız bunu?", etnik kimliği siyasete alet etsek zaten Türkiye bu iki tarafa sıkışmış durumda. Din ve etnik kimliğin kullanılması bizi zorluyor. CHP'nin son dönemdeki politikası halkta kabul görüyor.

"Oyumuzu yeterli görmüyoruz"





Bir siyasi partinin amacı iktidara gelmesidir. Eğer iktidara gelemiyorasa başarılı olamaz. Biz iktidara gelemedik, oyumuzu yeterli görmüyoruz. Geçmiş yargılardan dolayı bizi suçluyorlar. Benim doğmadığım dönemlerle bizi suçluyorlar. Bizi geçmişle sorguluyorlar. Dünün koşullarıyla bugünün CHP'si yargılanıyor.



Koalisyon süreci





Sadece 4-5 ay için kırmızı plakaları tercih ederseniz bu doğru değil. Türkiye bir hükümet kurabilirdi. Bize bir süreliğine görev vermeye kalktılar bu ahlaki değil. Cumhurbaşkanı, geleneksel olarak bize görev verebilirdi.



Baykal-Erdoğan görüşmesi





Deniz Bey koalisyon görüşmelerinden önce Cumhurbaşkanıyla görüştü. Sorunu karşı tarafta aramaktansa biraz da kendimizde yani yüzde 60'lık blokta aramak lazım. Sayın Baykal ve Türkeş'in görüşmesinde bir sorun yok. Hükümet olmak istemeyen Sayın Bahçeli'ydi.



Koalisyon görüşmelerinde, bize uzun vadeli bir hükümet değil seçim hükümeti önerildi. Sayın Davutoğlu'na ilk gün söyledim biz 4 yıllık bir hükümet istiyoruz dedik. "Türkiye'nin 5 temel problemi var" bunları söyledik. Bize görev verilseydi hükümeti kurabilirdik. Size görev verilmediği taktirde oyun kurma imkanınız olmuyor. Biz arka kapı diplomasisiyle görüşmeleri yürütüyorduk.



Baykal "Siz ne zaman isterseniz ben çekilirim" dedi





Biz Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy verseydik HDP vermiyordu. Sayın Baykal "Siz ne zaman isterseniz ben çekilirim" dedi. Ekmeleddin Bey çok güzel bir TBMM Başkanı olabilirdi. Eğer olsaydı şu anda Türkiye'nin Ortadoğu'daki durumu çok farklı olabilirdi.



Başkanlık tartışmaları





Erdoğan'a göre bir sistem istiyorlar. Başkanlık sistemi tartışılabilir biz tartışılamaz demiyoruz. Biz başkanlık sistemi derken ne demek istiyorsunuz çıkın halka açıklayın diyoruz. Biz parlamenter sistemi savunuyoruz. Anayasa'da sistemi tıkayan bir durum yok aslında. Yasaları değiştirdiğiniz zaman, darbe hukukunu ortadan kaldırdığınız zaman parlamanter sistem yürür.

Rusya ve Irak krizleri





Bir devlet başkanının komşu bir devlet başkanına sert sözler sarfetmesini doğru bulmuyoruz. Putin'in sorunu tırmandırmasını doğru bulmuyoruz, kabul de etmiyoruz. Rusya'nın uçağı düşürülmeden uyarılabilirdi, silahlı kuvvetlerimiz uyardıklarını da söylüyorlar. Burada 17 saniyelik bir ihlal var. Türkiye ve Rusya'nın bu coğrafyada dost olması lazım. Bu süreç iyi yönetilmedi. Cumhurbaşkanı bu süreci iyi yönetmedi. Putin'in açıklamasındaki kabul edilemez temel nokta şu: Türkiye'yi tehdit ediyor. Türkiye'nin böyle bir tehtidi kabul etmesi asla kabul edilemez. Türkiye böyle bir ülke değil.



Daha önce Irak'a giden askerler, izin alınarak gidilmiş. Irak yetkilileri izin alınmadığını söyledi. Biz oraya asker gönderiyoruz ve geri çekiyoruz. Bu onur kırıcı bir şey. Refüze edilen bir ülke konumunda olmak üzücü bir durum.