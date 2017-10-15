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Kılıçdaroğlu'ndan Helin Palandöken'in ailesine taziye telefonu

"Arkadaşlarınız bizi hiç yalnız bırakmadı ancak bu cinayeti unutturmayın"

15 Ekim 2017 18:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pendik'te silahlı saldırı sonucu öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin'in babası Nihat Palandöken'i aradı

İstanbul Pendik'te silahlı saldırı sonucunda öldürülen Helin Palandöken'in ailesine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu "Acınızı paylaşıyoruz. Çok üzgünüz" dedi.

Baba Nihat Palandöken'in Kılıçdaroğlu'na "Bu cinayetin peşini bırakmayın, sizden rica ediyorum üstüne gidin. Arkadaşlarınız bizi hiç yalnız bırakmadı ancak bu cinayeti unutturmayın" dediği, Kılıçdaroğlu'nun ise "Konunun takipçisiyiz" karşılığını verdiği öğrenildi.

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Barış Yarkadaş da ailenin evine giderek acılarını paylaştı.

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