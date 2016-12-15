Kılıçdaroğlu’ndan "Halep'e İnsani Yardım" kampanyasına bağış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halep'te yaşananlar için "Bir insanlık dramının önlenmesi için tüm ülkeler devreye girmelidir" dedi.

CHP lideri Twitter'dan yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi:

"Halep'te yaşananlarda AK Parti'nin yanlış Suriye politikasının da payı var. Bir insanlık dramının önlenmesi için tüm ülkeler devreye girmelidir. Ateşkes sonrası Halep'te sivillerin güvenliğinin sağlanması, bu savaşa müdahil olan tüm ülkelerin başlıca görevidir."

Kampanyaya bağış

CHP lideri, bugün Türkiye Kızılayı Derneği'nin 'Halep'e İnsani Yardım' kampanyasına katılarak bağışta bulundu.