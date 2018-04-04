Kılıçdaroğlu'ndan gruplar halinde görüştüğü milletvekillerine: 16 Nisan'ı aşacak bir arayış içindeyiz bize güvenin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 kişilik gruplar halinde kabul ettiği milletvekillerine önümüzdeki dönem vurgusuyla ‘eylem ve söylem birliği içinde olacağız’ mesajı verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi, ittifaklar konusunda parti ismi vermekten çok ilkeler etrafında toplanılmasının önemine dikkat çeken ve beklentilerin farkında olduğunu da hatırlatan Kılıçdaroğlu, “16 Nisan’ı aşacak bir arayış içerisindeyiz bu konuda güvenin bize dedi.”

Toplantıya katılan milletvekilleri, baş başa görüşmeden ve birinci elden yapılanları öğrendikleri için toplantıdan memnun ayrıldı.

İlk grupta yer alan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, görüşmeyle ilgili T24 yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşüncelerini paylaştığını, grupta yer alan milletvekillerinin de örgütlerin beklentileri ve CHP’li olmayan belediyelerin kazanılmasının önemi konusunda düşüncelerini Genel Başkana aktardığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, 7 Haziran 2015 öncesindeki proje hazırlıkları ile 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda toplumun bütün kesimini kucaklayan ikliminin yeniden yaratılması için çalışmalar olduğu bilgisini paylaştığını ve bilim adamlarından da yararlanıldığını söylediğini ifade etti.

"Kişilerden çok ilkeler"

Genel başkana kendi bölgeleriyle ilgili bilgi verdiklerini ve güncel konularda görüşlerini de aktardıklarını belirten Balbay, T24’ün, seçim ittifakı arayışları sorusuna, “Genel başkan kişilerden çok ilkeler etrafından toplanılması gerektiğin belirtti. Kişiler değil ilkeler bazında parlamenter demokrasiye inanan tüm kesimlerle bizim diyaloğumunuz olacak önümüzdeki günlerde bunun ayrıntılarını göreceksiniz” dedi. Balbay, ittifak temaslarının genel başkan tarafından isimlendirilmediğini belirtti.

Kulislerde, görüşmeye katılan milletvekillerinin gruplar halinde ilk kez yapılan toplantının yararlı buldukları konuşuluyor.