Kılıçdaroğlu'ndan TSK'ya: Eleştiriye tahamülün yoksa o koltuğu terk et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında TSK'yı sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Demokrasi diyorsak her kurumun eleştriye tahammül etmesi lazım. Eleştiriye tahammül edeceksin edemiyorsan o koltuğu terk edeceksin" dedi.

Dünayda değişim var. Dipten gelen bir dalga var. Kişi başı 30-35 bin dolara ulaştığı ülkelerde de dikta var Arap Baharı'ndan gelen ülkelerde de dikta var.

Avrupa'da da değişim var. 17 yıl sonra Hollande iktidara geldi. Fransa'yı önemsiyoruz. Fransa'nın tarihini de önemsiyoruz. Hollande Avrupa'nın tarihine de katkıda bulunacaktır. Avrupa değişmek istiyorsa, bu Türkiyesiz olmaz. Bu Türkiye istediği için değil, dünyanın ihtiyacı olduğu için. Bunun için Türkiye'yi Avrupa'ya almalısınız. Hollande çıktı çok güzel bir konuşma yaptı. Hiç kimseyi ayrıştırmayacağını söyledi. Bu söylemelr bazı politikacılara küpe olsun. Hep birlikte göreceğiz sözünde duruyor mu durmuyor mu.

Özgürçe 1 Mayıs'ı kutladık hep birlikte. Özgürlük mü istiyorsun çatı CHP, onurlu bir Türkiye mi istiyorsun çatı CHP, halkını düşünen bir parti mi istiyorsun çatı CHP. Artık bilinmeli ki Türkiye'de değişimin adıdır CHP.

Yüreğinde insan sevgisi olan herkesi bu çatının altında bekliyoruz. Okulda süt verdiler, çocuğunuz mu zehirlendi. Hesap mı sormak istiyorsun. O zaman çatı CHP'dir. Yeter artık bıktım bu düzenden diyorsan değişimin adı CHP'dir. CHP'lilerin adında direnme ruhu vardır.

İstanbul'da bir taksi durağını ziyaret ettik. İktidar Haliç Kongre Merkezi'nde bir konuşma yapıyor. Ben hatırlatim, "Korsan taksilerle ilgili yasaları dikkatle inceliyoruz" dedi. Size yalan söyleyen yalan söyleyen politikacıdan vazgeçin artık. Korsan taksi uygulaması öteden beri var. AKP bunu biliyor, önlem almıyor. Yolsuzluktan beslene bir parti vatandaşın sorunuyla ilgilenemez. Kendisi sorunlu bir siyasi parti memleketin sorunları ile ilgilenemez. Getirin CHP'yi iktidara, bakın bakalım korsan taksi kalıyor mu?

Siyasi ahlak, eğer siz verdiğiniz sözün arkasında durmuyorsanız, bir zaman sonra çark ediyorsanız, siyasi ahlaktan söz edilemez. Şimdi söylüyorum, siz darbelere karşımısınız. O zaman gelin, bu anayasayı hep birlikte değiştirelim. Şayet bir ülkede darbecilerin yaptığı yasa darbe sonrasında da yürürlükte ise darbeciler hala iktidarda demektir. Bir ülkenin darbe hukuku ile yönetilmesine göz yummak, milletin iradesine saygısızlıktır.

Darbe hukununu kaldırmıyorsun. Bir de darbe hukuku yapıyorsun. Çık adam gibi darbe hukuknu değiştireceğiz de biz de destek verelim. Anayası değiştireceğiz güzel, darbe hukukunu değiştirecek misiniz yok. Baskı rejimi darbe hukuku.

Oturalım çalışalım darbe hukukunu ortadan kaldıralım. Ben demokrasiye inanıyorum diyenler darbe hukukunu niye değiştirmiyor? Geçmişte darbe yaşamış ülkelere bakalım; onlar ne yaptılar geriye döndüler yüzleştiler. Biz sözde darbelerden şikayet ediyoruz ama darbe hukukunun arkasına saklanıyorlar. 1 Mayıs önemli bir tarihtir, her 1 Mayıs darbecilerin korkulu rüyası olacaktır.

Totaliter rejimin akademik çocuğu YÖK'ü kaldıralım. Kaldırmaya yanaşıyorlar mı? Bir ülkenin eğer demokrasi diye adlandırılabilmesi için 92 gazetecinin tutuklu olması utanç nedenidir. Darbecilerle bunların yaptıkları arasında fark yok. Bir grup toplantısında Kenan Evren ve Erdoğan'ı karşılaştıracağım. Bunların maskerlerini indirmek benim boynumun borcudur. Eskiden Milli Güvenlik Konseyi vardı tehlikeyi onlar belirliyordu. Şimdi hükümet belirliyor.

'Her Kurumun eleştiriye tahammül etmesi lazım'

Bekir Coşkun kendi köşesinde kendi üslubuyla bir yazı yazmış. Demokrasi diyorsak her kurumun eleştriye tahammül etmesi lazım. Genelkurmay Başkanı da buna dahildir BDDK başkanı da buna dahildir. İki kişi eleştiri yöneltince hemen bir bildiri. Astsubaylar isyan ediyor bir bildiri. Geçmişte bazı arkadaşlar bildiri yayınlayınca bazı arkadaşlarımız tepki göstermezdi. Artık bundan sonra bildiri yayınlarsan karşılığını alırsın. Sen kendine göre mazeret yaratırsan olmaz. Eleştiriye tahammül edeceksin edemiyorsan o koltuğu terk edeceksin. Hükümet de bu açıklamaya destek veriyor. Ee sen başbakansın niye oturuyorsun orada. Bunların demokratlığı gömlek demokratlığı.

'Bunlar Başbuğ'u terörist ilan ettiler'

Her önüne gelenin bildiri yayınladığı bir ülke değil burası. Burası Patagonya değil. Herkes görevini yapacak. Kendi mesai arkadaşı vardı; İlker Başbuğ'u terörist ilan ettiler. Alındı silivri'ye konuldu. Gıkı çıktı mı? Eğer bildiri yayınlarsan Genelkurmay Başkanları'nın demokrasiye bağlı bir şekilde görev yapması gerektiğini söylersin. Eğer askerin rahatsızlığı varsa onu başbakana anlatır. Haksızlığa uğrayan birisi varsa gider ona anlatır. Yargıya gider..

Biz de dağıtım yapıyoruz ama...

İzmir Belediyemiz okullara süt dağıtımı yapıyorken yandaş kalemler ne gerek var diyorlardı. Onların derdi oydu. Hayatımda bu kadar beceriksiz iktidar göremedim. süt dağıtmayı beceremeyen bir iktidar nasıl Türkiye'yi yönetecek. 1700'ün üzerinde öğrenci hastaneye kaldırıldı. Biz hükümetin beceriksizliğine Van depreminde de tanık olduk. Deprem bölgesine dünya kadar yardım geldi çocuklar çadırda açlıktan öldü. Bu kadar beceriksiz iktidar olabilir mi? Süt dağıtımını beceremiyorsun..

Ben daha önce Başbakan'a pedagogun ne demk olduğunu söylemiştim. Şimdi burada da diyor ki sütler pastorizedir. Başbakan pastorize sütün de ne demek olduğunu bilmiyor. Okullarda dağıtılan sütün pastorize olduğunu bilmiyor. O 6 ay dayanıklı süt. Sana bu bilgiyi vermediler mi? Ha iunu söyleyeyim bu CHP ne yapar diye; sayın Başbakan'a cevap vereyim.

Bizim İzmir Belediyemiz tam 5 yıldır süt dağıtıyor. Pastorize sütün ömrü 3-4 gün. Pastorize süt çocuklar için daha yararlı. İzmir'de 7 yıldır öğrencilere süt dağıtılıyor. Pastorize sütü 37 kuruşa alıyor belediye. Bunlar 57 kuruşa alıyor. Ben diyorum ya bunlar hortumcu inanmıyor kimse. Bu proje doğrudan üreticiden almaya dayalı bir proje. Ve birleşmiş milletler bu kooperastifi inceliyor ve dünyanın en iyi kırsal kalkınma projei olarak onaylıyor.

Bizim belediye başkanımız 400 yıl hapisle cezalandırıyor. Bir kaç kez ölüp gelmesi lazım.

Süt dağıtmayı beceremeyen bir iktidar neden anlar; kinden nefretten anlar. Yolsuzluktan hele çok iyi anlarlar. O konuda kimsenin eline su dökemezler. İşsizliği bitiremezler.

'Kamu ihale yasasını niye çıkardın?'

Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, 20 milyar dolarlık yolsuzluk var belgesi nerede? Yahu ihaleleri kamu yasasının dışına çıkardın; niye çıkardın diyorum?

Özelleştirme yaptılar yargı da iptal etti. İptal edilen yargı kararlarını bakanlar kurulu görmezden gelebilecek. Sen nasıl olur da yolsuzluğu görmezden gelirsin. Deniz Feneri davasını gördük. Deniz Feneri davasını yargılayacak mahkeme peşindeler. Acaba nerede nasıl beraat ettirebilirizin derdine düştüler.

Başbakan ekonomiden anlamaz, pastorize sütün ne olduğunu bilmez. S&P bizim kredi notumuzla ilgili açıklama yaptı ve Başbakan hemen patladı. Türkiye'nin ödediği faiz 135 milyar dolardan 450 milyar dolara çıkmış. O paralar Recep Tayyip Erdoğan'ın cebinden mi çıkıyor? Batman'da 960 kişi yılda 4 ay çalışacak başvuran kişi 14 bin.. İşsizlik temel bir sorundur bu ülkede. Her vatandaşın sorunudur. Türkiye'nin en temel sorunu işsizlik ama bununla ilgili bir haber yer almaz. Efendim bugün yağmur yağdı galiba bu yağmurun sebebi CHP. Bu kadar iyi yönettiklerini söylüyorlar. İcra dosyalarının az olması lazım. 2001 yılında 10 milyon 026. Geçiyorum 2011'e.. İcra dosyası 20 milyon 506 bine çıkmış.. Ekonomiye bakın, ekonomi uzmanlarına bakın. Ve bu arada 6 kez de mali af çıktı. Ona rağmen bu rakamlar var. Memlekette huzur olması lazım o zaman hapistekilerin çıkmış olması lazım. 59 bin kişiden 117 bin kişiye çıktı.

Adalet Bakanı çıkmış övünüyor, yeni hapishaneler yapacağız. Diyarbakır'da cezaevi vaadinde bulunan Erdoğan'a Diyarbakır'dan oy verdiler.