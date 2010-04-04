Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler

T24 - CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı gezisi ile ilgili, "Herhalde Başbakan Amerika'ya Anayasa değişikliğinin son halini anlatmak üzere patronlarıyla buluşmak için gidiyor" dedi.



Kılıçdaroğlu, partisinin 18 Temmuz Spor Salonu'ndaki olağan il kongresine katılmak üzere geldiği Düzce'de vatandaşlarca karşılandı.



Kongrenin açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, Başbakanın dokunulmazlıkların kaldırılması için meydanlarda söz verdiğini anımsatarak, "Yiğit adam, mert adam sözünün arkasında durur. Böyle adamlar sözünün arkasında durmazsa ona bunun hesabını sormak gerekiyor. Milletvekilini, Cumhurbaşkanını, Meclis Başkanı'nı tayin ettin. Sıra geldi yüksek yargıya. Onu da kendisi tayin edecek. Ondan sonra sen sağ ben selamet" diye konuştu.



Mevcut anayasadaki seyahat özgürlüğünün Tekel işçilerine kullandırılmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, "İşte bunların demokrasi ve özgürlük anlayışı bu. Şimdi de çıkıp da yeni bir anayasa çıkarmak istiyorlar. Emekliler konuşamaz. İşçiler zaten konuşamaz. Hayatınızın her anlamında baskı görüyorsunuz. Anayasayı kim değiştirir? Recep Tayyip Erdoğan. Her şeyi yapmak yasak. Bundan sonra bize bir tek şey söylemek kalıyor. Padişahım çok yaşa" ifadelerini kullandı.



Başbakan Erdoğan'ın ABD'deki Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Eğer gideceksen niçin büyükelçiyi geri çektin. 17. kez gidiyor sayın Başbakan Amerika'ya. Herhalde Başbakan Amerika'ya anayasa değişikliğinin son halini anlatmak üzere patronlarıyla buluşmak için gidiyor" dedi.



İktidara geldiklerinde hükümetin ötekileştirme politikasına son vereceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bir dönem türbanı bayrak yaptılar konuştular. AKP'nin başörtülülere sahip çıktığını gördünüz mü? AKP bunları sömürecek ama biz onları kazanacağız. AKP toplumu bölerek almayı kendisine ilke edinmiş bir parti. Birilerinin isteği üzerine çalışan bir parti. Dubai'de anlaşma imzalandı. Irak'a girmemenin karşılığı olarak 1 milyar dolar bağış verildi. Ülkesinin çıkarlarını düşünen bir parti 1 milyar dolara ülkesini satmaz. 1930'larda biz kardeştik. Ama şimdi biz bölünüyoruz Amerika birleşiyor. Taşeron İktidar diye bu nedenle diyorum. Ülkeyi birleştiren değil bölmeye çalışan bir iktidar var önümüzde. Bu tuzağa düşmememiz lazım" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, "Kendilerine 'Adalet ve Kalkınma Partisi' diyorlar. Hangi Adalet? Hangi Kalkınma? Birde kendilerine AK Parti diyorlar. Nasıl AK'sa. Bir insan kendinde olmayanı arar. Herhalde bunlarda öyle davranıyor. Sayın Başbakan senin yatacak yerin yok. Yıllarca Deniz Feneri yöneticilerinin sen sırtını sıvazlamadın mı? Bunları yapan bir Başbakan sanki bunları yapmamış. Bunların yatacak yeri yokmuş. Asıl senin yatacak yerin yok. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kim yemişse ondan hesap soracağız. Uçakla düğüne gidersin sen mağdursun. Çocukların Amerika'ya gider yine sen mağdursun. Peki sen mağdursun da sokaktaki adam ne?" dedi.